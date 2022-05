Krajský přebor – 22. kolo:

SK Krumvíř

– Tatran Rousínov 0:3

Poločas: 0:2. Branky: 22. Líznar, 42. a 60. Mikeš. Rozhodčí: Burgr – Kučera, Kunický. ŽK: Doležal, Košulič – Divácký, Imramovský. Diváků: 100.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský, Rozehnal, Kříž, Kostelka – Divácký (88. Popovič), Líznar, Horváth (82. Piňos), Mikeš, Florian (83. Čadílek) – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

„Takovým jednodenním soustředění s přespáním ve Velkých Pavlovicích jsme chtěli dostat z hlav domácí porážku s Bystrcí a dobře se nachystat na těžký "dvojzápas" s Krumvíří. Myslím, že vyplatilo se. Krumvíř doma moc neprohrává a každý ví, jak těžké utkání tam bývá. Zaslouženě si odvážíme tři body za skvělý týmový výkon a jako třešničku výkon našeho gólmana Davida Kopřivy, který pohřbil veškeré naděje Krumvíře dvěma chycenými penaltami. K tomu čisté konto, co víc si můžeme přát. (úsměv) Teď se musíme kvalitně nachystat i na další těžký zápas v pátek doma s Kuřimí,“ chválil kapitán mužstva Matěj Rozehnal.

POZVÁNKA S TOMBOLOU

Po výborných výsledcích se pohoda se v rousínovském táboře projevuje nejen na trávníku. Pro kapitánem Rozehnalem zmíněné páteční utkání 23. kola s Kuřimí si vedení přeje překonat návštěvnický rekord. Proto pro své příznivce kromě tradičně bohatého občerstvení připraví i stejně bohatou tombolu v hodnotě 40 000 korun. Po zakoupení vstupenky je možno vyhrát jednu ze tří cen: elektrokoloběžku, iPHONE SE 2022 nebo UHD led TV značky LG.

Tatran tam začal výborně a ve 23. minutě šel do vedení krásnou střelou Petra Líznara. O deset minut později chytil Kopřiva domácím první penaltu a ještě před poločasem hosté zvýšili na 2:0 gólem Miroslava Mikeše. Ten v 59. minutě přidal i svůj druhý gól a mělo být rozhodnuto. Situaci hostům ale mohl zkomplikovat druhý nařízený pokutový kop. Ale ten i tentokrát Kopřiva zneškodnil a hosté si mohli v klidu pohlídat cenné vítězství.

„Do zápasu jsme šli s tím, že to bude hodně o soubojích a budeme všichni jezdit na sto procent. To se nám až na nějaké pasáže dařilo. Myslím si, že jsme trochu navázali na to, co nás zdobilo na podzim. Hráli jsme jednoduše, vzadu jsme si nic nekomplikovali a snažili jsme se o rychlý přechod do útoku. Dobře jsme vyřešili několik situací, což nás v poločasu poslalo do vedení 2:0. Vzadu jsme hráli celý zápas zodpovědně a až na ty dvě penalty kluci Krumvíř do žádných velkých šancí nepustili,“ odmítal větší gratulace penaltový hrdina Kopřiva.