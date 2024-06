Po delší době nastoupil na hrotu útoku a byl to dobrý tah trenéra. Zápas posledního kola…

Díky vítězství v krajském poháru, v němž ve finálovém duelu Rousínov v Ratíškovicích porazil Svratku Brno , si celek z Vyškovska zahraje předkolo MOL Cupu a superpohár proti vítězi Bratislavského fotbalového svazu. „Příprava je letos hrozně krátká, hned po čtrnácti dnech nás čeká MOL Cup, pak Bratislava, bude to náročné,“ zdůraznil.

Podle něj za tím stojí nevyrovnané výkony. „Mrzí mě výpadky, kdy jsme schopní pět zápasů nepotkat bod. To nás potom stojí lepší umístění,“ vzpomněl Boušek na září a druhou polovinu března, kdy Tatran čtyřikrát v řadě prohrál.

Boušek věří, že se jeho svěřenci poučí z předloňské zkušenosti. „Tehdy přijel v předkole MOL Cupu Bzenec a dostali jsme 0:4, kdy nás vyřídil Kasala. Moc jsme si to neužili. Přestože jsme pak v Bratislavě vyhráli Superpohár, podzimní část krajského přeboru jsme vůbec nezvládli. Věřím, že se teď nachystáme lépe,“ přál si kormidelník.

Tatran se tentokrát v předkole MOL Cupu utká s divizním nováčkem z Kuřimi. „Znovu se potkáme s týmem, který ještě v minulé sezoně hrál krajský přebor. Soupeř má samozřejmě kvalitní mančaft, ale pokusíme se přejít dál,“ hlásil Boušek.

U pohárových bojů už nebude gólman a kapitán David Kopřiva, který kvůli pracovnímu vytížení v Rousínově končí. „Dělali jsme všechno pro to, aby mančaft zůstal pohromadě, ale nějaké změny přesto nastaly. Davidův konec bude pro nás velká ztráta,“ tušil šéf rousínovské lavičky.

Do přípravy s divizními Bohunicemi se pak zapojí střelec šesti branek v uplynulé sezoně krajského přeboru Martin Kříž. „Byli jsme domluvení, že když přijde nabídka z vyšší soutěže, umožníme mu odejít. Zatím jde na zkoušku, uvidíme, jestli tam zůstane, nebo se vrátí,“ nechtěl Boušek předbíhat.

Za odchozí hráče má zkušený stratég vytipované potenciální posily. „Oslovil jsem několik mladých hráčů tady z okolí, ale zatím je nechci jmenovat. Zatím můžu prozradit jen středního záložníka Vojtěcha Kořenovského a gólmana Marka Hradečného. Oba naposledy hráli divizi za Kostelce na Hané,“ představil trenér nové tváře.

Letní přípravu zahájí Tatran 8. července. „Bude to hektické, někteří kluci budou ještě na dovolené, ale moc času není. Věřím, že jsme přes zimu a jaro slušně potrénovali, teď to jen oživíme. Náš cíl je zase top pětka, ale chceme to trošičku zavařit i Spartě s Boskovicemi,“ dodal Boušek.