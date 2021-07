Zřejmě to souvisí s i děním, které v klubech krajského přeboru proběhlo v dlouhé přestávce od zrušení fotbalových soutěží v průběhu podzimu loňského roku.

„Brněnské kluby si v podstatě stahovali hráče z Brna, takže drtivá většina Brňáků, co byli tady u nás, je pryč. Takže my jsme se zase poohlédli po okolí a spíše tedy budeme stavět na místních fotbalistech. Milan Boušek k nim má blíž už s tím, že působil v béčku. Některé hráče má po okrese vytipované,“ vysvětlil šéf klubu.

Čtyři jména už jsou jistá. Z Pačlavic se vrátí Tomáš Horváth a přestupuje brankář David Kopřiva, z Bučovic přišli Michal Handlíř a Lukáš Němec. Na zkoušce je a bude několik dalších hráčů a v přípravě se trenéři chtějí podívat i na některé vlastní dorostence. Tatran naopak už opustili Ondra Pelc, Piotr Pasz, Tomáš Buršík a dříve již Tomáš Juříček. Do přípravy z osobních a nebo pracovních důvodů zatím nenaskočili Josef Havel a Roman Zavřel mladší.

Ve dvou předchozích zrušených sezonách se Rousínovským moc nedařilo. Po polovině podzimní části ročníku 2019 – 2020 byli v tabulce až dvanáctí, když v patnácti zápasech jen třikrát vyhráli a třikrát remizovali. Loňský „zkrácený“ podzim byl podobný. Tři výhry, dvě remízy a pět porážek. Do snad už celého nového soutěžního ročníku Tatran určitě vstoupí s vyššími ambicemi.

„Souvisí, to s tím pohybem brněnských klubech. Krajský přebor určitě zase bude mít vysokou úroveň a myslím si, že hodně klubů bude chtít postoupit. Třeba béčko druholigové Líšně, které máme doma hned ve druhém kole. Po divizi delší dobu prahnou Bohunice, něco se probouzí v Bystrci, tradičně nahoře bude hrát Sparta Brno. Silné bude Ráječko, které snahu postoupit avizuje už delší dobu. Dá se čekat, že využije pádu Blanska z druhé ligy. Pokud získá některé hráče, bude na tom opravdu dobře. A já ke kandidátům na divizi přidávám i Ratíškovice, které se k návratu starých dobrých časů, kdy hrály i druhou ligu, probouzely už loni na podzim. A co my? Budeme chtít hrát důstojnou roli a zmíněným favoritům jejich plány sportovní cestou komplikovat,“ naznačil Pupp cíle Tatranu.

Útok na postup do divize, kterou Rousínov zhruba před deset roky hrával, šéf klubu nepředpokládá, ale úvahám na toto téma se nebrání. Koneckonců nabízejí se i s „uspíšeným“ postupem MFK Vyškov do druhé ligy. Z širšího, okresního hlediska se posun Rousínova do divize sám nabízí. Propast mezi okresní jedničkou a dvojkou se opět zvýšila a opravdu už je dost hluboká.

„V rámci okresu by to určitě bylo dobré, ale muselo by dojít ke spolupráci mezi Vyškovem a Rousínovem, ovšem Vyškov se rozhodl jít svoji cestou. Spíš se snaží vybudovat vlastní základnu a posunout béčko do krajského přeboru. Postahoval si od nás hráče, kteří by se nám v kraji hodili, jako Kameník, Pepa Lička, či naše bývalé hráče Růžičku, Svobodu a Martina Žočka. Z naší strany snaha spolupracovat určitě je a bylo by to snazší, výhodné i lacinější pro oba kluby. Hovoříme tedy o našem případném posunu do divize, ale tato myšlenka se zatím neuchytila… Takže nám nezbývá, než tvořit kádr, který není závislý na přísunu hráčů z Vyškova, ale jak jsem řekl, musíme se obracet na okolní kluky a kluby. Pokud by se tedy mělo přemýšlet o vyšší soutěži, muselo by každopádně dojít k nějaké dohodě, a nemyslím tím jen s MFK, ale celookresně. Zapojit by se muselo i vedení okresního fotbalového svazu a všichni zainteresovaní by museli mít zájem na zvýšení celkové úrovně fotbalu v okrese. Což by druhá liga s návazností na divizi určitě přinesly,“ je přesvědčený šéf Tatranu Rousínov.

V obou odehraných přípravných zápasech Rousínovští zvítězili. Na domácím trávníku porazili Vícemilice 4:2 a Uhřice z Hodonínska 8:0. V sobotu v 17.00 hodin budou hrát v Holešově a ve středu 14. července ve stejném čase doma s Morkovicemi.