V první části jasně dominovali domácí. Zaslouženě vedli a měli šance na víc než jeden gól. Po přestávce se hra vyrovnala a hosté už domácím větší příležitosti nepovolili. Naopak v 68. minutě Tomáš Florian z penalty vyrovnal a po dalších pár minutách hosté po kiksu domácího brankáře zahodili vyloženou šanci, po které mohli jít do vedení. Trest byl tvrdý. Zhruba deset minut před koncem si domácí Radim Chyla naběhl na centrovaný míč, který se mu podařilo dotlačit do branky. V hodnocení se hráči Tatranu shodli, že velmi rychlému a bojovnému utkání by slušela spíše remíza.

Krajský přebor

24. kolo:

SK Olympia Ráječko

– TJ Tatran Rousínov 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 32. Žáček, 78. Chyla – 68. pen. Florian. Rozhodčí: Pátek – Vašík, Kunický. ŽK: Sedlák, Pokorný (oba Ráj.). Diváků: 115.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský, Rozehnal, Kříž, Kostelka (61. Piňos) – Divácký (82. Prokop), Novotný (79. Horváth), Mikeš, Líznar, Florian – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

„První poločas jsme si jasně zasloužili prohrávat, a to klidně rozdílem několika branek a můžeme být rádi, že to bylo jen 1:0. Objektivně si myslím, že by zápasu spíš slušela remíza, za náš výkon v prvním poločase jsme si vítězství úplně nezasloužili. Na druhou stranu v druhém poločase jsme měli několik šancí, takže i ta prohra nebyla dle mého úplně zasloužená,“ shrnul utkání brankář David Kopřiva.

„Nenavázali na předchozí výkon a nesplnili to, co jsme si řekli v kabině. Byli jsme všude pozdě, prohrávali osobní souboje, ztráceli každý míč na útočné polovině, z čehož pramenil první gól. O půlce byla trošku bouřka v kabině. Ve druhém poločase jsme soupeře pětadvacet minut do ničeho nepustili a srovnali. Bohužel jsme za stavu 1:1 neproměnili stoprocentní šanci a následně dostali gól. Pak už to byla z naší strany křeč,“ doplnil záložník Miroslav Mikeš.

Rousínovští mají tento týden „anglický“ program. Ve středu budou hrát v Brně-Bystrci semifinále jihomoravského poháru (17.30) s Dostou a v sobotu dopoledne (10.15) je čeká další mistrovské utkání. Doma přivítají Moravskou Slavii Brno.