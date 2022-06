„Určitě to může být chápáno jako vyvrcholení krajského přeboru. Hraje čtvrtý s prvním. Ale já bych si na závěrečnou tečku přál soupeře, kterého porazíme… Takže to budou Bohunice,“ po krátkém rozmyšlení a s úsměvem poznamenal předseda Tatranu Petr Pupp.

Krajský přebor - 30. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– TJ Tatran Bohunice

Pátek 17. června, 17.30 hodin.

Čelo tabulky:

1. Bohunice 29 21 6 2 69:21 69

2. Kuřim 29 20 3 6 65:36 63

3. Boskovice 29 17 4 8 51:30 55

4. Rousínov 29 16 6 7 59:42 54

5. Líšeň B 30 16 5 9 59:38 53

6. Ráječko 29 15 5 9 67:46 50

Na podzim: Bohunice – Rousínov 2:0 (2:0), 22. Lacko, 24. Ullmann

Jeho tým má soupeři co vracet. Na podzim na hřišti svého brněnského jmenovce poměrně rychle prohrával o dva góly a přestože ve druhém poločase byl favoritu minimálně vyrovnaným soupeřem, porážku 0:2 už ani nezmínil.

„Věřím, že za ten půlrok od tohoto zápasu naše mužstvo správně vyzrálo a že to bude podle úplně jiných not. Na druhou stranu je to poslední zápas, u kterého člověk nikdy neví. Za celou sezonu se kupí zranění. Navíc na našich klucích se už výrazně projevuje nebývala fyzická zátěž z posledních týdnů a možná i měsíců, kdy jsme pořád hráli v profesionálním rytmu středa – sobota,“ upozorňuje šéf Tatranu.

Páteční podvečer a příjemné prostředí rousínovského stadionu přímo vybízí k návštěvě atraktivního utkání. Občerstvení bude zajištěno bohatě. Hráči si pak hned po zápase vyhodnotí ročník na „závěrečné“.

„Určitě tam dostanu slovo i já a budou to jen slova chvály. Tento ročník jsme zvládli, teda přesněji, hráči jej zvládli, jak už dlouho ne. Máme za sebou velmi dobrou sezonu. Určitě by bylo příjemné po posledním kole ještě doskočit na bednu, ale i když se to nepovede, tak je i to čtvrté místo naprosto skvělé,“ netají spokojenost první muž rousínovského fotbalu.

Jeho zmínka o třetím místě nemá nereálný podklad. Páté béčko Líšně už Tatran předběhnout nemůže a na třetí Boskovice Rousínov ztrácí jediný bod. Boskovičtí v posledním kole pojedou k těžkému derby do Ráječka. Podmínkou k zisku bronzu samozřejmě je, aby svěřenci trenéra Milana Bouška uspěli s Bohunicemi.

.