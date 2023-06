Čtvrtý zápas bez porážky odehráli v krajském přeboru fotbalisté Tatranu Rousínov na domácím trávníku s SK Krumvíř. S remízou 3:3 ale asi domácí nebudou moc spokojení. Vyrovnávací gól dostali v době, kdy hosté hráli oslabení o jednoho muže.

V krajském přeboru remizovali fotbalisté Tatranu Rousínov doma s SK Krumvíř 3:3. | Foto: Kateřina Boušková

Krumvíř patří do kategorie týmů silného středu tabulky. Proto může hrát naprosto uvolněně bez postupových či sestupových emocí. V Rousínově to potvrdil odvážným nástupem, když už ve čtvrté minutě šel do vedení gólem Jana Glozy. Tatran sice po půlhodině srovnal brankou Lukáše Obruči, ale minutu před přestávkou inkasoval nepříjemný gól do šatny.

Krajský přebor

TJ Tartan Rousínov

– SK Kumvíř 3:3

Poločas: 1:2. Branky: 31. Obruča, 51. Kříž , 63. Zbořil – 4. Gloz, 45. Jankůj, 76. Michna. Rozhodčí: Bábíček – Půček, Šenkýř. ŽK: Kostelka – Balaci, Ondroušek. ČK: 71. Adamec. Diváků: 169.

Tatran: Kopřiva – Rozehnal, Kostelka (46. Žoček), Kříž, Líznar – Zbořil (82. Mikeš), Lízal, Kubáč, Obruča, Jašek – Florián. Trenér: Milan Boušek.

Na začátku druhého poločasu po rohovém kopu Rousínov podruhé srovnal, když se hlavou prosadil stoper Martin Kříž. Domácí drželi míč a zvedali se k obratu. Ten přišel v 63. minutě, kdy se netradičně hlavou trefil Miloš Zbořil. V 71. minutě byl za surovou hru bez předchozí žluté karty vyloučen Dalibor Adamec a vypadalo to, že Tatran výhru na domácím hřišti uhájí. Jenže v 76. minutě se téměř z poloviny hřiště trefil David Michna, který si všiml vyběhnutého brankáře Davida Kopřivy a lob k domácí smůle zapadl pod břevno.

I v tomto týdnu bude Rousínov pokračovat v anglickém herním rytmu. Minulou středu remizoval doma s Líšní B, nyní jej čeká finále Krajského poháru Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno. Na stadionu někdejšího Tatranu v Poštorné si zopakuje loňské finále s Kuřimí. Hrát se bude od 17.30 hodin. Loni v Drnovicích zápas skončil remízou 1:1, ale ve střelbě pokutových kopů byli lepší Rousínovští.