TJ Sokol Pohořelice

– TJ Tatran Rousínov 0:7

Poločas: 0:2. Branky: 13. a 38. Obruča, 55. a 73. Líznar, 66. Chlup, 71. Jašek, 90. Levíček. Tatran: Kopřiva – Imramovský, Novotný, Lízal, Líznar – Jašek, Kubáč, Chlup, Zbořil, Florián – Obruča. Střídali: Eliáš, Levíček, Němec. Trenér: Milan Boušek.

Rousínovští měli celý zápas pod kontrolou a skóre navyšovali téměř v pravidelných intervalech. Cenné je i to, že se do sestavy po téměř roční pauze zaviněné zraněním vrátil Lukáš Němec. „Na zápas jsme jeli opět nekompletní, takže byly i nějaké změně v sestavě. Snažili jsme se k tomu přistoupit zodpovědně a výsledkově jsme to zvládli. Každopádně soupeř nás směrem do defenzivy nijak výrazně neprověřil, zato my jsme mohli proměnit více gólovek, kdybychom byli důslednější v koncovce,“ zhodnotil utkání dvougólový střelec Lukáš Obruča.

MFK Vyškov B

– Dosta Bystrc-Kníničky 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 25. a 45. M. Lička,65. Fanjack. Vyškov B: Havelka – Kučera (60. Zajíček), Musa, M. Lička, Mach (65. Tesáček), Němec (70. Šenk), Klimeš (60. Zajíček), Ress, Alassanne Traore, Fanjack, Vráblík (60. Lagovský). Trenér: Jaroslav Liška.

„Proti snaživému a velmi dobře kombinujícímu soupeři jsme dokázali prosadit, ale utkání v podstatě rozhodly dvě naše podařené standardní situace. Naše defenziva pouštěla Bystc do vyložených příležitostí opravdu jen sporadicky. Byli jsme posíleni o tři hráče A týmu. Musa, Traore, Fanjack a podali velice dobrý výkon. V brance dostal opět šanci David Havelka a odvedl po celé utkání velice kvalitní výkon, je ročník 2006,“ řekl k utkání trenér Jaroslav Liška.

TJ Sokol Konice

– MFK Vyškov B 3:5

Poločas: 0:5. Branky MFK: 4 a 21. Murányi, 8. (pen.) Alassane Traore, 19. Klimeš, 38. Vráblík. Vyškov B: Havelka – Petroušek (30. Tesáček), Neubauer, Kučera, Zajíček (60. Hanulík), Němec, Klimeš (60. Petroušek), Ress, Alassane Traore (46. Murányi), Vráblík (75. Holomek), Murányi (30. Lagovský).

„Celý první poločas jsme silně dominovali a soupeře pustili jen do jedné vážnější situace, kde nás podržel brankář. Vytvořené brankové příležitosti jsme dokázali proměnit. Ve druhém poločase naše hra nebyla také špatná, ale často nám chybělo vědomé držení míče, hodně jsme spěchali do zakončení bez kvalitní přípravné fáze. Soupeř ve druhém poločase lépe bránil a my se s tím nedokázali za již rozhodnutého stavu vypořádat. Předvedli jsme, že hráči mají kvalitu a že máme i zajímavé mladé talenty. Utkání splnilo účel, který jsme chtěli, to znamená dávat prostor všem hráčům,“ hodnotil spokojený Liška.