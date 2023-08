Desáté místo s pasivní bilancí - deset výher, sedm remíz a třináct porážek, skóre 50:51 - v minulém ročníku krajského přeboru, nebylo zrovna podle představ fotbalistů Tatranu Rousínov. Rok před tím byli čtvrtí. Takže v sobotu rozehrají nový ročník s přáním prožít jej klidněji a vrátit se do těchto pozic tabulky.

Trenér Milan Boušek je přesvědčený, že kádr, byť doznal minimálních změn, na to má. K prvnímu zápasu přijede v sobotu do Rousínova Sparta Brno.

„My to máme dlouhodobě postavené na tom, že fungujeme jako mužstvo. Nějaké velké individuality nemáme, takže se zase budeme opírat o takovou tu týmovost a hráčskou partu,“ zdůraznil dlouholetý kouč Tatranu.

Krajský přebor

TJ Tatran Rousínov

– FC Sparta Brno

Sobota 12. srpna, 17.30 hodin.

Vzájemné výsledky v minulé sezoně: Tatran - Sparta 3:0 (1:0), 28. Obruča, 53. Guttler, 78. Suchý. Sparta - Tatran 5:2 (0:1), 47. Krejčíř (pen.), 48. a 85. Stehlík, 78. Košut, 83. Skočovský - 40. Rozehnal, 55. Obruča (pen.).



Ten do A mužstva přivedl zvenčí jen dva hráče. Zkušenější záložník Jiří Pešta přišel z Moravské Slavie Brno, mladý útočník Martin Pavlík z Bohdalic tu dostane možnost vyzkoušet si vyšší soutěž.

„Pešta právě zapadá do toho našeho kolektivního pojetí, bohdalický Pavlík je pro nás hlavně perspektivní. Oba se v přípravě jevili velmi dobře. Do kádru jsme z dorostu opět vytáhli talentovaného René Prokopa a brankáře Michal Bartoška, který bude jakoby dablovat pozici dvojky, protože David Kopřiva z pracovních důvodů asi nebude pokaždé k dispozici. Samozřejmě přestupové okno je otevřené, ale my to máme už nějak ustálené a pokud nás nebudou trápit nějaká větší zranění, tak si myslím, že žádné další doplnění nebo posilování nebude nutné,“ předpokládá Boušek.

Letní přípravu Tatran absolvoval prakticky v domácích podmínkách. Odehrál tři přípravná utkání s týmy z Olomoucka. S divizním Kostelcem na Hané prohrál v Křižanovicích 1:3, Morkovice (KP) porazil 6:1 a Určice (I. A třída) 6:0. Bohužel odpadla generálka se Šlapanicemi. Byl to zápas prvního kola krajského poháru a dvakrát ji zrušilo počasí. Dohrávat se bude 23. srpna a kluby si vyměnily pořadatelství. Hrát se tedy bude v Rousínově.

„Tohle je samozřejmě trochu komplikace, ale myslím si, že celkově jsme absolvovali slušné léto. Tedy přípravu, herně i výsledkově. Tréninky probíhaly tak, jak měly. Kupodivu jsme neměli větší problémy ani se zraněními. Jen Martin Kříž měl natažený sval, ale teď už je v pořádku. Jsem rád, že se všichni kluci zranění v posledních kolech krajského přeboru uzdravili, takže na startu nového bychom měli být kompletní. Takže si lze jen přát, aby jim vydrželo zdraví. Bude důležité, aby soutěž odehrálo těch šestnáct sedmnáct lidí, které tady máme. Myslím si, že jsme v přípravě udělali společně s Romanem a mančaftem kus práce a máme na to, abychom do soutěže dobře vstoupili a celkově ji zvládli,“ pochvaluje si šéf rousínovské lavičky.

TJ Tatran Rousínov

Krajský přebor 2023 – 2024

Kádr - brankáři: Milan Řepka, David Kopřiva, Michal Bartošek. Obránci: Michal Handlíř, Pavel Imramovský, Jiří Kostelka, Martin Kříž, Filip Novotný, Matěj Rozehnal. Záložníci: René Jašek, Radek Kubáč, Petr Líznar, Miroslav Mikeš, Jiří Pešta. Útočníci: Lukáš Obruča, Martin Pavlík, René Prokop, Miloš Zbořil.

Trenér: Milan Boušek. Sportovní manažer/asistent: Roman Zavřel. Vedoucí mužstva: Václav Zoul.

Přišli: Jiří Pešta (přestup MS Brno), Martin Pavlík (přestup Sokol Bohdalice), Michal Bartošek (z dorostu), René Prokop (z dorostu).

Odešli: Tomáš Florian (B-tým), Radek Lízal (ukončení činnosti).

Přípravná utkání:

Tatran – Kostelec na Hané 1:3, Tatran – Morkovice 6:1.

Tatran – Určice 6:0 (2:0), branky: Jašek 2, Mikeš 2, Pavlík, Zbořil. Sestava Tatranu: Řepka – Němec, Rozehnal, Novotný, Handlíř – Jašek, Kubáč, Pešta, Mikeš, Zbořil – Obruča. Střídal: Pavlík.

Krajský pohár – 1. kolo: Tatran – Šlapanice, odloženo na 23. srpna.

Zmíněné křestní jméno patří Romanu Zavřelovi, který se do klubu prakticky vrátil. Bouškovi dělá asistenta, ale hlavně bude mít na starosti celkový sportovní management.

„My dva jsme u toho byli prakticky celou dobu, ale spíš to bylo přes telefon, nebo tak nějak na dálku. Teď je Roman v kabině, na trénincích i při zápasech. A je to znát. Ta pomoc je tam velká. Vždycky je lepší, když ty názory jsou dva. Myslím si, že nám to zatím klape a kluci to také vnímají dobře. Společně se snažíme zavést do hry i nějaké nové věci, tedy do herního stylu, aby to bylo trošku něco jiného, než jsme předváděli tyto dva poslední roky. Uvidíme, jak se to podaří, ale ta spolupráce se mně osobně líbí, a také pro hráče je dobré, že slyší v kabině i trošku jiný názor než jenom můj, (úsměv) který poslouchají už nějaký ten rok,“ komentoval Zavřelův návrat a jeho pozici.

Novou sezonu otevře Tatran domácím utkáním se Spartou Brno, následují Boskovice venku, doma ambiciózní nováček z Pohořelic, v Brně FC Svratka a doma Kuřim.

„Já to vidím jako těžký úvod, na druhou stranu je jasné, že v tak vyrovnaném krajském přeboru si člověk moc nevybere. Spartu tipuju na jednoho z kandidátů na postup, i když nevím, jestli to sami chtějí nebo ne. Boskovice netřeba komentovat, tradiční špička krajského přeboru, Pohořelice samy vyhlásily vyšší ambice než jen hrát o záchranu, brněnské týmy jsou doma vždy o hodně silnější a úspěšnější než venku a Kuřim je možná největším favoritem soutěže. Takže těžký začátek, ale určitě chceme začít lépe než loni. Věřím tomu, že to, co jsme nabrali, dokážeme přenést na hřiště a že to bude fungovat. A přeju si, abychom konečně měli i trošičku víc toho sportovního štěstíčka. Cílem tedy je hrát lepší střed tabulky a atakovat první pětku. Ale těch mančaftů, co taky chtějí právě tohle, je opravdu hodně,“ upřesnil Boušek předsezonní plány.

Na závěr ještě doplňme výčet „kádrových“ změn. Pro pracovní vytížení po deseti letech odešel z funkce vedoucího mužstva Jaroslav Andrla, kterého nahradil rovněž už ostřílený funkcionář Václav Zoul.