Dvaačtyřicetiletý Roman Zavřel není v Rousínově neznámou tváří. V dobách, kdy Tatran patřil k lepšímu středu divize, byl obávaným postrachem obran soupeřů. Ze sestupových do klidných pozic má vytáhnout své mladé následovníky. „Není co řešit, je to jasné, musíme Rousínov zachránit. Nebude to nic jednoduchého, protože bodů je málo,“ stručně charakterizoval svůj jarní úkol.

Do svého někdejšího působiště přichází po půlroční tréninkové pauze, když v létě ze zdravotních důvodů ukončil působení ve Svratce Brno. Tedy rovněž účastníku krajského přeboru. Soutěž a příčiny současného postavení Tatranu tedy velmi dobře zná. „Proti Rousínovu jsme se Svratkou samozřejmě hrávali. Vždy tu byla fotbalová kvalita. Věděl jsem tedy, o co jde. Na podzim jsem viděl několik zápasů Rousínova. Něco tu bylo špatně a asi to opravdu chtělo zásadnější změnu. Takže teď především musíme hodně doplnit kádr, což je v zimě dost složité. Přestávka je dlouhá, kluby si nechávají hráče v přípravě. Nikdo nechce nikoho pouštět, když tak, až v březnu. Ale musíme to zvládnout. Představu mám a jsem v kontaktu s několika kluky, které jsem trénoval. Chtěl bych přivést minimálně čtyři hráče do pole a jednoho brankáře, aby se zvedla konkurence. Do přípravy si určitě vytáhnu někoho z dorostu. Chci dělat s mladýma klukama. Bez toho to nemá smysl nikde. Ale samozřejmě stavět budu na tom pevném rousínovském základu. Zůstali Pepa Lička, Líznar, uzdravil se Buršík. To jsem hodně rád, to je i borec do kabiny. Počítám s Rozehnalem, Míšou Honkem a dalšími. Jak jsem řekl, kvalita tu je,“ naznačil své nejbližší praktické úkoly nový lodivod Tatranu.

Rozpis přípravných utkání Tatranu

- Středa 29.1. Rousínov - Zbrojovka Brno U18 (17.30 UT Vyškov)

- Sobota 8.2. Rousínov – Kralice (15.00 UT Vyškov)

- Neděle 16. 2. Lipovec – Rousínov (15.00 UT Blansko)

- Sobota 22. 2. Morkovice - Rousínov (15.00 UT Morkovice)

- Sobota 29. 2. Vyškov B - Rousínov (11.00 UT Vyškov)

- Sobota 7. 3. Rousínov – Slatina (čas a místo jsou v jednání)

- Sobota 14. 3. Rousínov - Bučovice (čas a místo budou upřesněny)

- První jarní mistrovské utkání sehraje Rousínov v sobotu 21. března v Boskovicích (15.00).

Na prvním tréninku se mu sešlo třináct hráčů. Podali si ruce, představili se a na umělém trávníku v areálu stadionu si zahráli fotbálek. „Ale hlavně jsme si řekli, co od sebe můžeme očekávat a co nás čeká společně. Naplno začneme od pátku. Těší mě, že kluci nevypadali poraženecky a že se i jim podzimní stav nelíbí. Program zimní přípravy bude klasický v domácích podmínkách. Ty jsou tady ideální, stejně jako celé zázemí klubu, takže nikdo nemá důvod si na něco stěžovat. Bude jen na nás, jak je využijeme,“ sdělil Zavřel.

Ten si na novou štaci přivedl i asistenta. Bude jím jeho někdejší spoluhráč a dlouholetý kamarád Aleš Fukar. „Na fotbal má stejný nebo podobný názor jako já. Mně naše spolupráce určitě bude vyhovovat. Bude mít na starosti spíše ty kondiční věci. On bude za takového toho zlého a já si to budu řešit, jak budu potřebovat. Doufám,“ usmál se šéf lavičky Tatranu.

V zimní přestávce chce naladit mužstvo na vítěznou vlnu. Prostředky i jako bývalý hráč velmi dobře zná. „Za mě je nejdůležitější kabina. Pokud bude fungovat kabina, tak si myslím, že to všechno to ostatní – jako fotbalovost, fyzická kondice, motivace - přijde samo. Když se udělá parta, tak kluci budou chodit rádi i na tréninky. Nehrajeme ligu, takže to musíme zvládnout tak, aby fungovala parta. To na podzim chybělo. Kluci určitě fotbal hrát umějí, ale musí je to na hřišti bavit. Určitě nebudeme lanařit nějaké ligové hráče, aby to zvedli. Je to na nás, musíme spolu komunikovat a navzájem se respektovat,“ zdůraznil nový trenér Rousínova.