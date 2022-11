Bohdaličtí patří už k tradičním účastníkům nejnižší krajské třídy a dlouhodobě ji hrají se stabilním kádrem. Ani před tímto podzimem se moc nezměnil. Do Sparty Brno odešel Ruslan Kovalov, přišel jen brankář brankář Martin Paštěka z Lysovic, který to už v bohdalické I. B třídě jednou zkoušel. Stal se základem stabilní osy týmu: Paštěka - bratři Jašíčkové - Marek Hladký - Tomáš Sádlík - Martin Pavlík, který je s deseti góly nejlepším střelcem týmu a tabulce kanonýrů celé soutěže se dělí o čtvrtou příčku.

„Vždycky to může být lepší, ale i opačně. My jsme vybouchli ve dvou zápasech. Doma s Podolím (0:4) a v Medlánkách (0:3). Určitě to bylo i špatnou sestavou, měli jsme zraněné některé opory, ale vymlouvat se na to nechci. Hráli jsme fakt špatně. Přitom si myslím, že soupeři byli hratelní a za normálních okolností, že máme na to, hrát vyrovnané partie s každým soupeřem. A samozřejmě umíme zahrát i velmi dobře, jako třeba v Kunštátě (4:0), kde se nám tradičně nedaří a vyhráli jsme tam vůbec poprvé,“ přece jen trochu rozšířil hodnocení.

TJ Sokol Bohdalice

podzim 2022

I. B třída - skupina A

Tabulka:

1. Podolí 13 8 4 1 44:21 28

2. Ráječko B 12 9 0 3 38:31 27

3. Medlánky 13 8 2 3 33:19 26

4. H. Heršpice 13 8 1 4 38:18 25

5. FKD 13 8 1 4 40:22 25

6. Bohdalice 13 7 2 4 27:20 23

7. Kunštát B 13 6 2 5 28:25 20

8. Lelekovice 13 5 3 5 33:34 18

9. Rudice 13 4 2 7 14:23 14

10. Vev. Bítýška 13 3 3 7 18:25 12

10. Babice n.S. 12 3 3 6 18:25 12

12. Čebín 13 3 2 8 15:31 11

13. Slavkov u Br. 13 2 3 8 14:27 9

14. Svrat. Brno B 13 2 0 11 23:62 6

Doma:

5. Bohdalice 6 4 1 1 14:9 13

Venku:

7. Bohdalice 7 3 1 3 13:11 10

Střelci: 10 - Martin Pavlík, 4 - Lukáš Podaný, 3 - Michal Jašíček, 2 - Jaroslav Kolečkář, Vladimir Zolotarev, Anton Efimov, 1 - Roman Vaculčík, Gevorg Ohanyan, Petr Ševčík

Před porážku s Podolím je možno říct, že Bohdalice staví především na domácím prostředí a umí využívat menších rozměrů hřiště. Kolečkář sice tvrdí, že jeho dlouhé auty už nejsou tak silnou zbraní, jako dřív, protože v útoku mají hráče menších postav, ale po Podolí

si z jejich trávníku odvezly bod už jen Lelekovice v posledním kole. Remíza 4:4 je také jednoznačně ztrátou. Domácí neudrželi třígólový náskok a v závěru pak i vedení 4:3.

Pokud by Bohdaličtí doma nezakolísali s Podolím, byli by v úzkém jednobodovém kontaktu s čelem tabulky. Ale ani pětibodová ztráta není veliká, ale nějaké postupové choutky zkušený fotbalista odmítá.

„Hrajeme to, na co máme a po prvních příčkách pošilháváme. Ale vážně. Samozřejmě, že chceme vyhrávat, ale pokud bychom chtěli výš, tak to bychom museli úplně změnit přístup k fotbalu. V rozehrané soutěži prakticky netrénujeme a žijeme z letní přípravy. Máme několik studentů, kteří, když jim začne škola, tak trénovat nejezdí. Zhruba od půlky září se nás na trénincích schází málo, tak sedm osm. A to se pak něco podstatného nacvičit nedá. Takže postupovat určitě nikam nechceme,“ zdůraznil Kolečkář.

Ten vede tým spolu se Zdeňkem Julínkem a plánují pro něj tradiční model zimní přípravy. Krátké, tří čtyřdenní soustředění a sérii přípravných zápasů převážně na umělém trávníku ve Vyškově. Do jara by měl pak vyběhnout stejný tým.

„Na soustředění jezdíme do bílých Karpat, na hory. Je to spíš o utužení party a hodně běhání. A posily? Pokud se objeví nějaký slušný a hodný člověk a bude chtít u nás hrát, tak ho vezmeme. (úsměv) Takže s nějakým posilováním nepočítáme, i když já má svůj osobní plán. Doufám, že se z Rajhradic vrátí můj kamarád Jenda Pánek. Vždycky mně to slíbí a pak skutek utek…“ popíchl své dlouholeté fotbalové „dvojče“.

Celkovou úroveň I. B třídy hodnotí jako stabilní. O Podolím byla řeč, dobrý fotbal podle něj hraje i druhé Ráječko, přestože zřejmě moc nepoužívá posily z áčka.

„Překvapil mě Slavkov. Negativně. Myslím si, že hraje lepší fotbal než jak si stojí v tabulce. Ale nějak mu to nejde promítnout do výsledků. Asi platí nováčkovskou daň a myslím si, že na jaře už bude úspěšnější. My budeme rádi, když se nám podaří navázat na podzimní výsledky. A pro tréninky máme i jeden další námět. Na podzim jsme neproměnili čtyři penalty za sebou, jednu i já. Takže soupeři nás mohou ve vlastním velkém vápně brousit úplně bez obav, že bychom je z penalt trestali,“ s úsměvem Kolečkář zakončil podzimní bilancování.