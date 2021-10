Když hned z prvního útoku ve druhém poločase mladý rousínovský ofenzivní záložník Jan Čadílek svou druhou brankou v utkání zvýšil na 3:0, mělo být všechno jasné. Tatran měl v pohodě dokráčet za vítězstvím a navázat tak na vysokou výhru na Moravské Slavii Brno (5:2). Nastal ale pravý opak, hra Tatranu se sesypala.

Krajský přebor

10. kolo:

Tatran Rousínov

– FC Ivančice 3:3

Poločas: 2:0. Branky: 1. Florian, 27. a 46. Čadílek - 64. Císař, 73. a 82. Havlíček. Rozhodčí: Mrkvica – Oujezdský, Lazar. ŽK: Němec, Líznar – Černý, Havlíček. Diváků: 80.

Rousínov: Bartošek – Imramovský, Rozehnal, Kostelka, Handlíř – Divácký (90. Adler), Novotný (83. Piňos), Němec, Čadílek – Líznar, Florian (88. Horváth). Trenér: Milan Boušek.

„Hráče jsem důrazně upozorňoval, že Ivančice hrají až do konce a umí otáčet zápasy. Přesto jsme se opět nevyvarovali hrubých chyb,“ litoval ztracených dvou bodů trenér Milan Boušek.

Ten před utkáním řešil koho do branky, protože se zranili se oba brankáři. Zaskočit musel náhradní brankář dorostu patnáctiletý Michal Bartošek. Úvodní branka padla hned ve čtyřicáté vteřině, když váhajícího stopera hostí přetlačil Tomáš Florian a lehce otevřel skóre utkání. Po půlhodině přidal druhou branku Čadílek. Druhý poločas začal stejně jako první. Hned z úvodního útoku předložil Líznar krásný míč Čadílkovi a ten se do prázdné klece nemýlil.

Jak řekl Boušek, Ivančice umějí zápasy otáčet. V minulém kole doma s favorizovaným Bohunicemi snížily z 0:3 na 2:3 a horký kandidát na postup do divize měl co dělat, aby těsnou výhru uhájil. Ani v Rousínově to hosté nezabalili a třemi brankami utkání srovnali. Domácí jim to ale pro fandy nepochopitelným zvolněním tempa notně usnadnili.

„Před utkáním bych bod bral všemi deseti. Už kvůli problémům s brankáři. Ale mlaďoch v brance nezklamal. Teď jsem naštvaný, protože vést 3:0 a nevyhrát je dost flustrující," přiznal pocity trenér Tatranu.