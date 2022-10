Nepovedl se jim ani právě v Krumvíři (0:1), přestože tam Tatran většinu zápasu režíroval. A co víc, měl dostatek šancí i na to, aby třeba i vysoko vyhrál.

„Věděli jsme, co od nich čekat a to se potvrdilo. Tedy, že byli nebezpeční jen při standardkách nebo po nákopech před branku. A s tím jsme si poradili. Nějaké vážné šance neměli. Bohužel, my jsme ty naše veliké neproměnili. Koncovku jsme řešili špatně a naší hře možná chybí trošičku zkušenosti u těch hráčů, kteří se do těch koncových situací dostávají. Udělali jsme všechno proto, abychom zápas nějakým stylem zvládli a herně jsme jej také zvládli. Ale nakonec prohrajeme penaltou v 83. minutě za nastřelenou ruku. Jsem z toho docela zklamaný, i vůči mančaftu, fandům a všemu tomu tady kolem fotbalu,“ nezakrýval trenér Milan Boušek.

Fotbalisté Rousínova v Krumvíři zlepšili výkon. O body přišli penaltou

Jeho tým zase v nebývalé míře pronásledují zranění. V Krumvíři střídal jen jednou a jak jinak, pro zranění Tomáše Floriana.

„Na to se vymlouvat nebudu, hráčů máme dost. Ale je znát, že v těch zmíněných klíčových situacích tam asi chybí ta větší zkušenost. A určitě i to štěstíčko. Ale pozitivní snad je, že se blýská na lepší časy tou předvedenou hrou. Ta měla parametry toho, co jsme předváděli loni. Až na tu koncovku,“ naznačil kouč Tatranu.

Jedenáctým kolem vstoupil krajský přebor do poslední třetiny podzimní části. Ve čtyřech posledních kolech samozřejmě lze bodové konto vylepšit. A při vyrovnanosti tabulky se posunout o dost příček výš.

„Krajský přebor je hodně vyrovnaný, teď začaly bodovat i týmy pod námi. Podle vývoje zápasu bych s bodem z Krumvíře samozřejmě nebyl spokojený, ale když se ve finále teď podívám na tabulku, tak by i ten bodík byl dobrý. A stále se dá uhrát poměrně dost bodů. Nám bohužel utíkají zápasy, kde se hraje takzvaně o šest bodů. A teď přijede Sparta Brno, na kterou ztrácíme dva body. Když to zase nezvládneme, bude to špatné. To si teď prostě nemůžeme připustit,“ zdůraznil Boušek.