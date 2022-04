Ve velmi chladném počasí to ale pro Rousínovské na hřišti klubu s nedávnou třetiligovou minulostí nezačalo slavně. Při jednom z prvních útoků domácích velezkušený a pořád výborný kapitán Dalibor Koštuřík uvolnil Radima Holešinského, který se nemýlil a přivedl Mutěnice do vedení. Iniciativu si domácí podrželi ještě dalších zhruba dvacet minut. Prakticky ji ukončila až vlastní branka Martina Schüllera. Domácí defenzíva nepokryla náběh z pravé strany a Schüller pod tlakem útočníka na malém vápně tečí překonal vlastního brankáře Filipa Leznara. Uklidnění hosté už do poločasu srovnali i hru a sami mohli jít do vedení. Své šance ale nevyužili.