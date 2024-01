Na prvním tréninku se sešli 16. ledna a o víkendu odehráli první přípravné utkání. V něm fotbalisté Tatranu Rousínov, kteří přezimují na čtvrté příčce krajského přeboru porazili Sokol Určice ze stejné soutěže Olomouckého kraje 4:0.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Pod vedení trenéra Milana Bouška Tatran trénuje třikrát v týdnu, o víkendech jsou v plánu přátelská utkání. Především na umělém trávníku ve Vyškově. Proti Určicím pro drobné zdravotní problémy do zápasu nezasáhli Kříž, Handlíř a Němec. Naopak do přípravy byl zařazený sedmnáctiletý dorostenec Hráček a brankář Bartošek, který si už za áčko zachytal i v mistrovských utkáních. Staronovou tváří je Jan Sedlmajer, který začínal v Rousínově v přípravce, z ní odešel do Zbrojovky, kde prošel všemi kategoriemi až do U21. Po roční pauze se teď snaží restartovat kariéru.