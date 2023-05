Čekání na vítězství se fotbalistům Tatranu Rousínov protáhlo o další zápas. V Ráječku v utkání 23. kola krajského přeboru prohráli s domácí Olympií 1:2. Naposled zvítězili 7. dubna doma s Ratíškovicemi 2:1. Následovaly venkovní porážky 0:3 v Kuřimi, 1:3 v Kunštátě a domácí remíza 2:2 s Ratíškovicemi.

V krajském přeboru prohráli fotbalisté Tatranu Rousínov (šedí) v Ráječku s Olympií 1:2. | Foto: Olympia Ráječko/NickiPhoto

V Ráječku Tatran sehrál dobrou partii a ještě v 85. minutě byly tři body připraveny k importu do Rousínova. Od 33. minuty hosté vedli gólem Michala Handlíře 1:0, ale v závěru nezvládli dvě standardní situace a dvakrát po nich inkasovali.

Krajský přebor

SK Olympia Ráječko

– TJ Tatran Rousínov 2:1

Poločas: 0:1. Branky: 85. Sedlák, 89. Pokorný – 33. Handlíř. Rozhodčí: Smekal – Šmíd, Stejskal. ŽK: Sedlák – Obruča, Jašek. Diváků: 100.

Ráječko: Juran – Souček, Sedlák, Lidmila, Štěpánek (71. Tenora) – Pokorný, Bartoš, Zouhar (43. Žáček), Michna, Pokorný – Chyla (85. Ťoupek). Trenér: Jiří Huška.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský, Kříž, Novotný, Rozehnal – Handlíř (87. Guttler), Lízal, Kubáč, Líznar (81. Jašek René) – Obruča – Florián. Trenér: Milan Boušek.

„Bohužel, opět se potvrdilo, že fotbal může být někdy krutý. Nám se vymstilo neproměnění šancí a soupeř nás v závěru dvěma standardními situacemi srazil na kolena. Gratulace Ráječku a pro nás poučení pro příště,“ komentoval obrat v zápase záložník Tatranu Petr Líznar.

Ty příležitosti měli hosté zejména v prvním poločase, který se hrál v podstatě v jejich režii. V průběhu první půle začalo pršet a Rousínovští mokrého trávníku využívali i ke střelám ze středních vzdáleností, které svým odskokem dělaly domácímu brankáři Davidu Juranovi občas starosti. Ve druhé části si hosté hlídali pozice a průběžné skóre. Domácí tlak ovšem při snaze po vyrovnání narůstal a vše vyvrcholilo zmíněným závěrem. Nejprve po centru Radka Součka skóroval hlavičkou nehlídaný kapitán Jakub Sedlák. O čtyři minuty později trefil Jan Pokorný tyčku a odražený míč dostal dorážkou za záda brankáře Davida Kopřivy. Závěrečné slovo měl Tatran, ale šanci opět nevyužil.

„Bylo to těžké utkání, soupeř byl na nás dobře připravený, dobře bránil a navíc se z ojedinělého brejku dostal do vedení. Ale od nás to nebylo moc dobré utkání. Chyběla nám lehkost, rychlost, vše bylo takové utahané. Nakonec se nám podařilo utkání otočit v samém závěru a moc cením, že to kluci zvládli a ukázali morální sílu,“ chválil své svěřence trenér Olympie Jiří Huška.

V tabulce se Rousínovští po porážce posunuli o jedno místo dolů a jsou třinátí s pětadvaceti body.