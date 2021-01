Hráči by si ale měli alespoň udržovat fyzickou kondici. Sledujete je nějak?

Kluci trénují sami, ale není to nijak řízené.

Na kádru pro jaro se ale pracovat dá.

To ano. Personální věci řešíme. Do realizačního týmu vstoupí trenér béčka Milan Boušek. Jsme domluvení na spolupráci, protože já mám nějaké osobní záležitosti, takže u všeho být nemůžu. Jednáme se třemi novými hráči. Ze současného kádru asi odejde jen Martin Pařízek, který se chce vrátit do divizního Startu Brno. U nás si odvedl své, ale byli jsme domuvení, že mu nebudeme dělat problémy, pokud dostane nějakou nabídku. Ve Startu je nový trenér a Martin se v zimní přípravě, tedy pokud nějaká vůbec bude, chce probojovat do kádru.

Na jaře vás čeká dvacet kol, bude rozšíření o dva hráče stačit?

Ono doplňovat zvenčí ani není moc z čeho. Ano, budou se hrát i zápasy uprostřed týdne a ve čtrnácti lidech se to utáhnout nedá. Navíc to bude v podstatě po čtyřech měsících nicnedělání, i když tak to mají nastavěné všichni. Budeme muset nějakým způsobem spolupracovat s béčkem. Nějak to nastavíme a budeme doufat, že to kluci vydrží.

Jak se s odstupem skoro čtyř měsíců díváte na výsledek podzimu?

Stejně, jako bezprostředně po jeho skončení. Něco se povedlo, něco ne. Připouštím, že když jsme do toho šli, tak jsme měli větší oči, co se týká umístění i získaných bodů. Postupem času jsme poznávali soutěž a soupeře a ukázala se realita. Tedy, že musíme být skromější.

Mrzí vás něco konkrétního?

Pro nás byla spíš smůla, že se soutěž zastavila. Měli jsme před sebou pět zápasů s mužstvy z našich poloh tabulky. Dalo se tedy něco vytěžit. Neříkám, že bychom všechno vyhráli, ale mohli jsme si vylepšit náladu. Poslední zápas jsme sice prohráli v Krumvíři (aktuálně druhý tým tabulky, pozn. red.) 0:1, ale před tím to byla tři vítězství s poměrně silnými soupeři.

Jinak řečeno, po špatném začátku se mužstvo začalo chytat.

Před sezonou byly v mužstvu poměrně velké problémy. Už to nechci pitvat. Kdo chtěl, odešel, a ti, co zůstali, pochopili, o co nám jde a našli společnou řeč. Makalo se na trénincích i zápasech a nějak se to ustálilo. Vlastně žádný mimořádný propadák, možná vyjma zápasu na Spartě Brno, ani v prohraných zápasech nebyl, nikdo nás vyloženě nepřehrál.

Naznačil jste, že jaro bude těžké, s čím do něj půjdete?

To je v tuto chvíli velký otazník. Situace je výjimečná a kdoví, jestli se vůbec začne hrát, případně po jak dlouhé, nebo spíš krátké přípravě. S Milanem si rozumíme a shodli jsme se na tom, že, pokud se tedy hrát bude, měli bychom pokračovat v tom systému, jakým jsme podzim zakončovali. Moc důležité bude, jak na tom kluci budou po tak dlouhé pauze, a tím nemyslím jen po fyzické nebo ryze fotbalové stránce…

Podle upraveného jarního rozlosování by Tatran měl první mistrovské utkání sehrát v sobotu 6. břena doma s Baníkem Ratíškovice.