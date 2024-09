„Přes jejich kvalitu je zápas pro nás zklamáním. Začali jsme velmi dobře, hráli jsme tak, jak jsme si řekli. Naším cílem bylo hrát náročně, protože na Rohatec se tak hrát musí. Díky dobrému presinku jsme se dostali do vedení a měli jsme další dvě šance, které měly skončit brankou. Druhý poločas jsme byli horším mužstvem. Udělali jsme chyby, které soupeř potrestal brankami. Rohatec má velice zkušené mužstvo, které ještě před sezonou posílil a bude určitě hrát hodně nahoře,“ uznal porážku trenér Vyškovanů Jaroslav Liška.

6. liga - sk. B:

MFK Vyškov B – TJ Slavoj Rohatec 1:4

Poločas: 1:1. Branky: 2. Zajíček – 42. Tomele, 61. a 92. Malacka, 63. Čech. Rozhodčí: Zámečník - Pavlica, Junger. ŽK: Šenk – Kupana, Vrablic, Tomele. Diváků: 50. Hráno ve Švábenicích.

Vyškov B: Derka – Hanulík (77. Čergel), M. Formánek, Růžička, Zimmermann (65. J. Formánek) – Moural, Ress, Duba (54. Šenk), Kamara, Zajíček (77. Tesáček) – Meite. Trenéři: Jaroslav Liška, Jan Wachtel.

Lepší vstup do utkání si jeho tým ani nemohl přát. Už ve druhé minutě se ujal vedení gólem Ondřeje Zajíčka. Bohužel, jak se ukázalo nakonec, byla to jediná střela za záda hostujícího brankáře Martina Domanského, přestože příležitostí ke skórování měli domácí dost. Hodně důležité bylo, že ještě do přestávky stihl Rohatec srovnat stav, když se brankou »do šatny« trefil Lucian Tomele. Rozhodnutí pak přišlo »slepenými« góly v jednašedesáté a dvaašedesáté minutě. Zkušení hosté už pak vedli zápas bez větších potíží k tříbodovému zisku a v prodloužení dokonal vyškovskou porážku svým druhým gólem Martin Malacka.

„Po dvou zpackaných druhých poločasech s Velkými Pavlovicemi a Dubňany si kluci dokázali, že mají na to, aby hráli aktivní, běhavý fotbal celých devadesát minut. Proti nevyzpytatelnému soupeři jsme sehráli velmi kvalitní partii,“ zhodnotil výhru rohatecký kouč Zdeněk Horák pro klubový web.

„Zápas jsme si prohráli sami. Mrzí mě, že někteří hráči ten druhý poločas nezvládli, ale na druhou stranu je to sport a stát se to může. Určitě si všechno rozebereme při videu a ty nedostatky musíme odstranit,“ dodal Liška.

Rohatec vede soutěž s deseti body a jednobodovým náskokem na Hroznovou Lhotu, Kozojídky a Velké Pavlovice. Vyškov B je se čtyřmi body osmý. V pátém kole pojede do Kyjova, kde se bude hrát v neděli od 10.15 hodin.