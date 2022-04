Krajský přebor

19. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– FK Baník Ratíškovice 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 24. (pen.) Florian. Rozhodčí: Pátek - Stejskal, Julínek. ŽK: Florian, Novotný – Marcián. ČK: 55. Florian (2 ŽK). Diváků: 105.

Tatran: Řepka – Imramovský, Rozehnal, Kříž, Kostelka – Líznar, Mikeš, Novotný, Florián, Divácký (71. Čadílek) – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

Tatran rozehrál zápas aktivněji a zaslouženě šel do vedení, které mohlo být i vyšší. Ve 24. minutě srazil Tomáš Kundrata zezadu v pokutovém území do šance nabíhajícího Lukáše Obruču. Gesto sudího bylo jednoznačné. Penalta. A také jednoznačně ji Florian proměnil, přestože brankář Zdeněk Dohnálek směr střely vystihl.

Hra se postupně srovnala a po vyloučení už si Tatran víceméně hlídal vedení.

„Výsledkově zápas hodnotím pozitivně, protože vítězství je vítězství. Od úvodu jsme byli lepší, ale bohužel jsme nedokázali proměnit více šancí a tím si vytvořit komfortní náskok. Poté se to změnilo zbytečnou červenou kartou, ale semkli jsme se jako tým a úspěšně jsme to dobojovali až do konce,“ zhodnotil zápas obránce Pavel Imramovský.

Po devatenáctém kole je Tatran stále na čtvrtém místě tabulky o tři body před Líšní B a čtyři za dvojicí Kuřim – Boskovice.