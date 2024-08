V zápase vyškovští trenéři chtěli rozložit síly, aby hráči odehráli zhruba stejný počet minut. Pro zranění jim ale chyběli Kučera a Hanulík, pro nemoc Moural a z pracovních důvodů Filip Tesáček. Hosté od začátku diktovali tempo a o výsledku rozhodli během čtyř minut už v úvodu prvního poločasu.

Příprava:

TJ Sokol Plumlov – MFK Vyškov B 1:7

Poločas: 0:3. Branky: 72. K. Frantík – 14., 16., 18. a 87. Zajíček, 50. Klimeš, 53. Ress, 56. Zimmermann. Rozhodčí: Kopecký. Diváků: 120.

Vyškov B: Havelka (46. Derka) – J. Formánek, M. Formánek, Šenk, Klimeš – Tyl, Zimmermann, Ress, Růžička, Zajíček – Wachtel. Střídali: Duba, Čergel, Procházka, Zeman, Svozil. Trenéři: Jaroslav Liška, Jan Wachtel.

„Utkání splnilo účel. Kluci měli výborný pohyb a držení míče, všechny naše akce měli hlavu a patu. Navíc Ondra Zajíček se blýskl čtyřmi brankami, co nás hodně potěšilo a jemu samotnému to hodně pomůže. Ve druhém poločase jsme kontrolovali hru a přidali další čtyři branky po pěkných kombinacích. Domácí se sice snažili, ale na nás to prostě nestačilo. Naše mladé mužstvo bylo lepší jak po fyzické stránce, tak i po herní. Klukům chci poděkovat za přístup i práci v celé přípravě. Na druhou stranu přes vysoký výsledek máme pořád co zlepšovat,“ hodnotil zápas trenér Jaroslav Liška.

Ten byl spokojený i s celou letní přípravou.

„Absolvovali jsme kvalitní soustředění v Karlově a dobrá přípravná utkání. Vše probíhalo v určitých blocích a teď od pondělka se už připravujeme ve Vyškově. Vše už směřujme v prvnímu mistráku s Velkými Pavlocviemi a musíme být připravení na úplně jiné utkání než byly zápasy v přípravě. Co se týká posil, tak jsme v létě dovedli tři hráče, Lukáše Tyla, Patrika Zimrmanna a mladého talenta Davida Čergela. Jedno jméno je ještě v jednání, ale to si nechám zatím pro sebe, zatím není jisté, že se to povede dotáhnout do konce,“ dodal trenér vyškovského béčka.

Ostrý start B skupiny »bývalé« I. A třídy čeká jeho svěřence v neděli, kdy od deseti hodin dopoledne nastoupí na domácím hřišti proti Velkým Pavlovicím.