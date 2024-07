Spokojenost s celým pobytem s poděkováním organizátorům vyjádřil šéftrenér mládeže MFK Jaroslav Liška.

„Využívali jsme hřiště v Rýmařově, Morávce, posilovnu, Wellness a bazén na Kamzíku. Jako každý rok jsme mimo klasické letní přípravy absolvovali túry na devětadvacet kilometrů. Takže soustředění splnilo svůj účel,“ chválil současně s Janem Wachtelem i trenér béčka.

Příprava:

SK Jiskra Rýmařov – MFK Vyškov B 5:1

Poločas: 1:0. Branky: 2., 46., 48., 80. a 88. Marek – 54. Zajíček. Diváků: 230.

Sestava Vyškova: Havelka – Šenk, M. Formánek, Bořuta, Tyl, Moural, Klimeš, Ress, Růžička, Zajíček, Wachtel. Střídali: Čergel, Hanulík, Duba, Kučera, Drnovský, J. Formánek, Procházka, Zeman.

MFK Slavoj Bruntál – MFK Vyškov B 2:2

Poločas: 1:2. Branky: 32. Štalmach, 73. pen. Goněc – 5. Ress, 14. Zajíček. Diváků: 160.

Sestava Vyškova: Derka – Šenk (74. J. Formánek), M. Formánek, Hanulík, Tyl, Moural, Klimeš, Ress, Duba, Růžička, Zajíček, Havelka.

To v rámci soustředění sehrálo dva přípravné zápasy. S Rýmařovem prohrálo 1:5 a v Bruntále remizovalo 2:2.

„Rýmařov je kvalitní divizní tým. V utkání jsme podali velice dobrý výkon do šedesáté minuty. Je škoda, že jsme dostali branku v první minutě utkání a ve 46. Tam jsme se nesoustředili na přebírání hráčů a toho dokázali domácí využít. Za stavu 1:0 pro domácí jsme nedali penaltu, kterou neproměnil Jiří Klimeš, ale i to se stane. Ale utkání splnilo účel. V Bruntále jsme naopak my doslova vlétli do zápasu a vytvořili jsme si dvoubrankový náskok a dalších pět šancí mělo gólem skončit. Bohužel nepodařilo se nám je proměnit a přišel trest. V našem tlaku jsme dostali zbytečnou branku na 1:2. Je škoda, že jsme v poločase nevedli aspoň 4:1, co jsme dnes zahodili to musíme dávat. Ve druhém poločase jsme měli také tři šance, ale také neskončily gólem. Z mého pohledu druhý poločas neměl takovou kvalitu, ale je to logické. Týdenní soustředění se prostě v sobotu projevilo, bylo to pro hráče náročné. I když jsme udělali chybu a domácí vyrovnali z penalty, tak jsem s výkonem hráčů spokojen,“ zhodnotil Liška oba přáteláky.