Zápas rozhodl v 69. minutě střídající hostující Libor Zelenka, který byl v té chvíli na hřišti jen osm minut a po třech minutách využil přesilovku po vyloučení domácího Jiřího Klimeše. Ten viděl červenou kartu za kopnutí soupeře bez předchozí žluté.

6. liga – sk. B:

MFK Vyškov B – TJ Slavoj Velké Pavlovice 0:1

Poločas: 0:0. Branky: 69. Zelenka. Rozhodčí: Smutný – Bábíček, Hromek. ŽK: Zimmermann, Bořuta – D. Havlík, Kovář, Janás, Kamoj. ČK: 67. Klimeš (Vy.). Diváků: 50.

Vyškov B: Havelka – Šenk (70. Hanulík), M. Formánek, Růžička, Tyl – Moural (78. Čergel), Ress, Klimeš, Zimmermann (46. Bořuta, 78. Duba), Zajíček (78. Tesáček) – Wachtel. Trenéři: Jaroslav Liška a Jan Wachtel.

Samotné utkání domácí rozehráli solidně. Měli míč pod kontrolou a dobrý pohyb a ve 12. minutě i první vyloženou šanci. Michal Ress byl před brankářem sám, ale nepřekonal ho. O deset minut později měl dobrou příležitost Maxim Růžička a ve 38. minutě zablokoval na poslední chvíli hostující hráč střelu Patrika Zimmermanna. Hosté v první poločase zahrozili jen jednou, ale pozorná vyškovská obrana to zvládla.

„Celý první poločas to od nás bylo v pořádku. Je škoda, že jsme nedali aspoň jednu šanci. Tam si myslím, že se to lámalo. Do druhého poločasu jsme nastoupili vlažně a hodně jsme chybovali, jak v přihrávkách, tak v kombinaci, a to se nám prostě vymstilo. Navíc přišel zbytečný faul Jiřího Klimeše, za což viděl červenou kartu, a během tří minut dokázali hosté naše oslabení potrestat rozhodujícím gólem. Prostě se nám ten druhý poločas vůbec nepovedl, a i když tam byla snaha hráčů, tak to z naší strany nebylo ono. Nedá se nic dělat, bylo to první utkání a musíme se teď připravit na další zápas v Dubňanech,“ komentoval nečekanou porážku trenér Jaroslav Liška.