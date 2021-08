„Mohlo to být hladké vítězství, ale sami jsme z toho udělali vydřenou výhru,“ trefně glosoval závěrečné skóre trenér vyškovského béčka Jan Kopáček.

Po první desetiminutovce jeho tým vedl 2:0 a když v 68. minutě zvýšil Miloš Zbořil na 5:0, mělo být všechno jasné. Jenže hosté nejsou žádným nezkušeným otloukánkem a hlavně mají ve svých řadách kanonýra k pohledání. V loňském nedohraném podzimu Martin Vaďura svůj tým prostřílel na první místo v tabulce, když v devíti zápasech zaznamenal 19 (!) gólů. Veselí vedlo s osmi výhrami a jednou porážkou… Ve Veselí dal Vyškovu dva, nyní dokonce tři góly. Kopáček ovšem upozornil i na jiný aspekt obratu v zápase.

MFK Vyškov B

– FC Veselí n. Mor. 5:4

Poločas: 4:0. Branky: 3. Todorič, 6. a 36. Kanakimana, 20. (pen.) M. Lička, 68. Zbořil – 58., 75. a 76. Vaďura, 64. Symerský. Rozhodčí: Burgr – Korčák, Raus. ŽK: Vitásek – F. Zbytek, Symerský. Diváků: 50.

Vyškov B: Vitásek - Neubauer, Mach, Kameník, Chubirka (62. Gürtler) - Zbořil, Svoboda, Todorič, Kanakimana (46. Nitschneider) – Martin Lička, Josef Lička (90. Kučera). Trenéři: Jan Kopáček, Jaroslav Dorko.

„Ve druhém poločase na nás jednak padlo uspokojení z výsledku, jednak nám došla fyzická kondice, nemáme naběháno. A když není síla v nohách, tak není síla ani na udržení aktivity na hřišti, je to ruku v ruce. Veselí je podlé mého hodně silný tým, a to taky ukázalo. Byl to parádní zápas pro diváky, já jsem sice málem dostal infarkt, ale v podstatě jsem si to taky užil. A věřím, že nás to jako tým posílí, nakopne a ještě více stmelí,“ sdělil vyškovský lodivod.

Po delší době se na hrotu jeho mužstva objevila bratrská dvojice Martin Josef Ličkovi. Nejen je trenér chválil za poctivý přístup.

„Bylo vidět, že hráčům na tom záleží a za to jsem rád. První poločas jsme hráli v dobrém tempu i nasazení a hlavně aktivně. Určitě byl nejvíce vidět náš krajní záložník Benny Kanakimana, který je hráčem A týmu. Dal dva góly a mohl dát i víc. Je to jiný level. Ale výborně hráli a naši kmenoví hráči B týmu. Velmi dobře fungovala stoperská dvojice Kameník - Mach. A mít vpředu bratry Ličkovi je paráda. Milan Svoboda ve středu zálohy je pro nás také velká posila. V bráně Vitas taky podal dobrý výkon a podržel nás,“ tentokrát Kopáček už spokojeně zhodnotil utkání.

Trend těžkých soupeřů pro vyškovské béčko pokračuje v příštím kole. V sobotu odpoledne nastoupí na trávníku v Lednici. Místní Moravan měl loni na podzim podobnou bilanci jako Veselí n. M. Se sedmi výhrami a dvěma remízami byl bez porážky na druhém místě. Vysoké ambice potvrdil i při vstupu do nového ročníku, když zvítězil ve Šlapanicích 6:0.