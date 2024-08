Vyškované šli do vedení ještě rychleji než v minulém kole v Dubňanech. Už ve čtrnácté minutě dal opět krásnou branku kapitán Michal Ress. Ve 34. se po standardní situaci prosadil Ondřej Zajíček, který se trefil přesně hlavou. Pro hosty to vypadalo na jasnou záležitost. A mohla být. Ještě v prvním poločase mohli získat větší náskok. Na druhou stranu i domácí měli dvě situace, které mohli zakončit lépe.

6. liga – sk. B:

SK Šlapanice – MFK Vyškov B 1:2

Poločas: 0:2. Branky: 53. Vystavěl – 14. Ress , 34. Zajíček. Rozhodčí: Suchý - Odehnal, Oujezdský. ŽK: Šilon (2), Brablec, Koplík, Vystavěl – Formánek, Wachtel ml., Hanulík, Kamara, Tesášek, Zajíček, Derka, Wachtel st. (trenér), Liška (trenér). ČK: 83. Šilon. Diváků: 65.

Vyškov B: Derka – Hanulík, Formánek, Kamara, Růžička (90.+1. Čergel) – Moural, Ress, Zimmermann (70. Procházka), Duba (53. Prachař), Wachtel (70. Tesáček) – Zajíček, Havelka Trenéři: Jaroslav Liška, Jan Wachtel.

„Naštěstí jsme to v defenzívě zvládli. I proto jsem byl s prvním poločasem hodně spokojený. Do druhého poločasu jsme nastoupili s cílem nedostat branku a pohlídat si standardky domácích. Bohužel jsme dostali gól právě z takové situace. Ale nakonec jsme utkání zvládli jak po herní stránce, tak tam bylo velké srdce hráčů. Celkově to byl těžký zápas a já musím výkon mužstva hodně vyzdvihnout a za tři body poděkovat všem,“ zhodnotil zápas spokojený trenér Jaroslav Liška.

Koncovku zápasu domácí hostům sami trochu usnadnili. V 83. minutě uviděl za další hrubý zákrok druhou žlutou kartu David Šilon. Další utkání vyškovská rezerva sehraje v sobotu 31. srpna proti Rohatci. Na hřišti ve Švábenicích bude výkop v 10.00 hodin.