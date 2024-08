Po nečekané domácí porážce s Velkými Pavlovicemi si béčko MFK Vyškov připsalo do tabulky sedmé ligy první bod. Za remízu 1:1 jej přivezlo z Dubňan.

„Chci kluky moc pochválit za dnešní výkon, včetně hráčů, kteří do hry naskočili z lavičky. Proti zkušenému soupeři převedli výkon, který byl herně na vysoké úrovni. Náš mladý tým si s bojovným slováckým fotbalem poradil na výbornou. I když máme jen bod, tak jsme spokojení, protože je to zasloužené na obě strany,“ chválil po zápase trenér Jaroslav Liška.

6. liga – sk. B:

FK Baník Dubňany – MFK Vyškov B 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 34. Šturma – 21. Ress. Rozhodčí: Nejezchleba – Daniel, Havrlant. ŽK: Silný, Juřica, Čerňan, Soldán, Šturma, Krejčiřík. Štos, Příkazský – Formánek, Bořuta. Diváků: 213.

Vyškov B: Havelka – Šenk (46. Hanulík), M. Formánek, Bořuta, Moural – Zimmermann, Růžička, Ress, Duba (46. J. Formánek), Zajíček (80. Tesáček) – Wachtel (90+4 Svozil). Trenéři: Jaroslav Liška a Jan Wachtel.

Hosté šli do vedení ve 21. minutě po nádherné akci a ještě lepším zakončení kapitána Michala Resse, který se trefil přímo do horního rohu domácí branky. V úvodní pasáži měli Vyškovští více ze hry a je škoda, že vedení neudrželi do poločasu nebo nenavýšili. Od 30. minuty domácí hru vyrovnávali a podařilo se jim potrestat chybičku ve vyškovské defenzívě na 1:1.

Do druhého poločasu hostující trenérský tandem poslal na hřiště dva nové hráče Václava Hanulíka a Jana Formánka, kteří hru zkvalitnili.

„V kabině jsme si řekli, jak chceme ten druhý poločas odehrát. Kluci do něj naskočili určitě výborně a plnili jsme věci, co jsme chtěli hrát. Byla tam disciplína, taktika a herně jsme to odehráli na výbornou. Takže z naší strany velká spokojenost. Ve druhém poločase jsme měli velkou šanci, kdy Ondra Moural jen těsně minul levou tyč domácí branky. Dubňany také hrozily, ale naše defenzíva byla pozorná v čele s brankářem Davidem Havelkou,“ dodal spokojený kouč vyškovské rezervy.

Další utkání Vyškov B odehraje ve Šlapanicích v sobotu 24. srpna v 17.00 hodin.