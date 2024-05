Po týdenním půstu, když jejich zápas s Nikolčicemi byl odložen (6. června), se fotbalisté rezervy MFK Vyškov těšili do Dubňan. Tamní stadionek s perfektním trávníkem vyhovuje jejich technické hře. Jenže mladí Vyškované se přesvědčili, že domácí na něm body jen tak nerozdávají a ne náhodou jsou v tabulce B skupiny I. A třídy na třetí příčce. Baník vyhrál 1:0.

I. A třída, sk. B: Dubňany - Vyškov B 1:0. | Foto: Tomáš Kučera

V samostatné tabulce domácích zápasů jsou dokonce Dubňany jasně nejlepší, když doma prohrály jen dvě utkání a dvě remizovaly. Také proti Vyškovu nasadily kvapík a svoji převahu v prvních patnácti minutách vyjádřily gólem Patrika Hlaváče. Posléze se ukázalo, že to byla rozhodující branka. Hosté totiž své šance nevyužili.

I. A třída - sk. B

FK Baník Dubňany – MFK Vyškov B 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 10. Hlaváč. Rozhodčí: Musil - Malík Petr, Bábíček. ŽK: Křižka, Hoch – Klimeš, Kučera, Bořuta. Diváků: 150.

Vyškov B: Derka – J. Formánek (46. Hanulík), M. Formánek, Bořuta (76. Štěrba), Šenk (46. Kučera), Klimeš, Ress, Růžička, Moural, Duba (46. Pospíšil), Zajíček. Trenéři: Jaroslav Liška, Jan Wachtel.

„V prvních patnácti minut byli domácí opravdu trochu lepší, ale branka, kterou nám dali, byla z našeho pohledu určitě zbytečná. Od dvacáté minuty se hra vyrovnala a na obou stranách byly zajímavé situace. Ale žádná branka už nepadla,“ konstatoval po utkání trenér Vyškovanů Jaroslav Liška.

Ten tentokrát neměl k dispozici žádné posily z druholigového áčka, ale přesto jeho tým postupně převzal otěže zápasu a ve druhém poločase měl dost příležitostí nepříznivé skóre otočit. Už v 51. minutě po ideální přihrávce od Patrika Pospíšila se Ondřej Zajíček ocitl sám před brankářem a nedal. Míč se ale odrazil k Michalu Ressovi a ten napálil břevno domácí branky. V 63. minutě po centru trefil tyč pro změnu Patrik Pospíšil. To byly ty největší šance, těch »drobnějších« měli hosté víc.

„Byl to zápas, po kterém ve vás převažuje pocit, že fotbal někdy bývá krutý. Dnes nevyhrálo mužstvo lepší, ale šťastnější. To však nic nemění na tom, že náš výkon v prvních patnácti minutách měl být lepší. Kluci ale postupně odehráli výborné utkání, vydali se ze všech sil a je jen škoda, že nám tam nic nespadlo. Musím je pochválit, i když jsme nebodovali. A taky za to, jak se s tím poprali bez áčkových posil,“ kvitoval hlavní kouč.

V tabulce si Vyškované drží klidný střed, aktuálně jsou osmí. V dalším kole je čeká zřejmě ještě těžší prověrka. Do Vyškova přijede lídr tabulky Sokol Hroznová Lhota. Utkání se bude hrát v neděli v 10.00 hodin v Dědicích.