Zápas hodně ovlivnil jeho úvod, kdy hosté domácím v podstatě darovali dvě branky. Při první si nepohlídali rozehrávku po rohu domácího mužstva, při druhém nechali propadnout míč na zadní tyč, kde dorážel neobsazený hráč.

7. liga - sk. B:

FC Kyjov 1919 – MFK Vyškov B 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 17. Toman, 30. Káňa, 90. J. Svoboda – 31. Ress. Rozhodčí: Aujezdský – Vrbka, Odehnal. Bez ŽK. Diváků: 85.

Vyškov: Havelka – Šenk (81. Procházka), Tyl, M. Formánek, Hanulík (81. Tesáček) – Ress, Duba (65. Čergel), Kučera (46 Derka), Moural – Zajíček (52. J. Formánek, Růžička. Trenéři: Jaroslav Liška a Jan Wachtel.

„Přitom jsme do utkání vstoupili dobře a čtrnáct minut jsme domácí k ničemu nepustili. Ve 31. minutě jsme po krásné kombinaci snížili gólem Michala Resse na 2:1, což nás vrátilo nás do utkání. Ale do konce poločasu to byl spíš boj z obou stran. Domácí zalezli a spíš bránili výsledek a kouskovali hru. Nám chyběla větší bojovnost a pohyb,“ komentoval prvních čtyřicet pět minut trenér Vyškovanů Jaroslav Liška.

S kolegou Janem Wachtelem v přestávce udělali změny v rozestavení hráčů, ale moc to nezabralo. Domácí důslednou defenzívou udržovali vedení a v poslední minutě je po brejku ještě navýšili.

„Do druhého poločasu jsme šli s cílem dát rychle branku a snažit se dostat více do hry. Ale nebylo to prostě ono. Bylo to spíš dobývaní domácí branky. Měli jsme tam některé nadějné útoky, kterým ale chyběla finální fáze. Nakonec jsme přece jen našli okénko v obraně Kyjova, v 78. minutě šel sám na brankáře Michal Ress, bohužel jeho střela šla mimo branku. Postupem času jsme se tlačili více do útoku a snažili se vyrovnat, bohužel při ztrátě míče jsme v devadesáté minutě obdrželi rozhodující gól. V naší hře jsem postrádal větší nasazení a důraz. Navíc se potýkáme s velkou marodkou a máme jednoho vyloučeného hráče. Celkem nám chybí pět hráčů, nechci se na to vymlouvat, ale je to pro nás velké oslabení. A v Kyjově přibyli další dva zranění hráči, které jsme museli v průběhu utkání vystřídat. Ale i přes tyto problémy se musíme pečlivě připravit na sobotní utkání, které budeme hrát ve Vyškově od dvou hodin odpoledne proti Mutěnicím,“ zhodnotil zápas Liška.