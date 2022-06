„Dlouhodobě se snažíme tyto zápasy dávat na stadiony, které mají ligové parametry. Je to pro kluky velký svátek, zahrát si na takovém stadionu a před tolika diváky, to většinu z nich možná nepotká za celou kariéru. I v Drnovicích mě nadchla atmosféra a velmi dobrá organizace. A samozřejmě, že ta divácká přízeň – 620 diváků – to je krásná návštěva,“ liboval si po finálovém utkání Poháru Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno mezi Tartanem Rousínov a FC Kuřim (1:1, na penalty 5:3) jeho předseda Vladimír Kristýn.

Kromě fanoušků obou týmů si do ochozů našli cestu i fotbalové osobnosti nejen krajského významu. Byli tu představitelé Slovenského fotbalového svazu a družebního Bratislavského. Ocenění za práci pro fotbal v kraji předali Antonínu Richtrovi, Lubomíru Němcovi, Jiřímu Gavendovi a Vítězslavu Zbořilovi domácí „velikáni“ František Komňacký a Jan Gottvald. Až se nabízí se provokativní otázka, zda Drnovice příštím pořadatelům nenasadily laťku hodně vysoko.

„Ano, byl to svátek fotbalu, ale možností je spousta. Náš pohár si postupně vybudoval takové místo, že je čest nejen pro fotbalisty si v něm zahrát, ale i pro pořádající hostitelské kluby. Začali jsme na těch pěkných regionálních stadioncích, ale v poslední době jsme si řekli, že je to takové odměnění za celou tu cestu pohárem, a tak můžeme jít ještě dál. Máme za sebou Zbrojovku, Líšeň, Znojmo. Teď tedy Drnovice a určitě tuhle úroveň udržíme i jinde,“ věří Kristýn.

Ten bez mrknutí oka zvládl i další otázku na tělo. Může předseda svazu v takovém utkání někomu fandit?

Fotbalisté Rousínova to dokázali. V Drnovicích zvedli nad hlavu krajský pohár

„Může, proč ne. Já jsem v předzápase fandil žákům Blanska a potom Kuřimi. Bydlím na Lipůvce, a to je z Kuřimi pouhých pět kilometrů, tak právo jim fandit určitě mám! Ano, přál jsem to Kuřimi i proto, že tam hrají kluci, které znám od odmalička. Že nevyhráli, to je druhá věc, na mé spokojenosti s celou akcí to nic nemění,“ ujistil předseda JmKFS.

O poháru se někdy říká, že je až na druhém stupni zájmu klubů. Drnovické odpoledne, s velkou radostí na jedné a velkým zklamáním na druhé straně, ukázalo, že to nemusí být až tak pravda. Motivace a emoce byly u hráčů i vedení obou táborů vidět obrovské. Šéf jihomoravského fotbalu pro potvrzuje.

„Slyšel jsem tady takové hlasy, že to nedávné mistrovské utkání mezi Rousínovem a Kuřimí (v krajském přeboru Rousínov doma vyhrál 3:1, pozn. red.) bylo lepší, aktivnější, útočnější. Ale ono to ve finále bývá tak, že v hrát je přináší i větší odpovědnost. Hráči víc cítí, že tady můžete jedním zápasem všechno ztratit, zatímco v dlouhodobé soutěži se zpravidla nějaké ty ztráty dohonit dají. A vezměte, že v kraji zase tolik zkušených hráčů není, aby na ně nedopadla i ta fotbalová atmosféra tohoto ligového stadionu,“ připomněl Vladimír Kristýn.