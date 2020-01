Fotbalisté Tatranu Rousínov odehráli první přípravné utkání na jarní část krajského přeboru. Na umělém trávníku ve Vyškově remizovali s dorostem Zbrojovky Brno do osmnácti let 1:1.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Utkaní bylo premiérou nového trenéra Romana Zavřela, který byl s výsledkem i výkonem svých nových svěřenců spokojený. „Pro mě zápas splnil to, co jsme od něj očekávali. Věděli jsme, že to proti mladému soupeři bude hlavně o běhání. Hrálo se nahoru – dolů. Kluci k tomu přistoupili zodpovědně a fyzicky vydrželi celý zápas. To je pozitivní, na tom se dá stavět. Mohli jsme prohrát i vyhrát, takže výsledek je spravedlivý, i když ti mladí zbrojováci jsou samozřejmě rychlejší a trochu jinde v práci s balónem. Ale tou bojovností a kolektivním výkonem to naši kluci zvládli dobře,“ zhodnotil utkání.