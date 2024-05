Série bez porážky fotbalistů MFK Vyškov B v B skupině I. A třídy pokračuje, ale po třech vítězstvích tentokrát remízou. Z Velkých Pavlovic si odvezli bod za výsledek 1:1, když jim moc nevyšel první poločas.

I. A třída, sk. B Velké Pavlovice - Vyškov B 1:1. | Foto: Tomáš Kučera

V předchozích třech zápasech si Vyškovští připsali devět bodů a impozantní skóre 12:0. Ve Velkých Pavlovicích ale narazili na bojovného a houževnatého soupeře.

I. A třída - sk. B:

TJ Slavoj Velké Pavlovice – MFK Vyškov B 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 23. Vrablic – 57. M. Formánek. Rozhodčí: Šmíd - Vavera, Rohrer. ŽK: Otáhal, Slavík, Vejvančický – M. Formánek. Diváků: 140.

Vyškov B: Havelka – Kamara, Nghabo, Štěrba (46. Jan Formánek), Klimeš, Martin Formánek, Moural, Růžička (77. Meite), Ress, Zajíček, Kučera (46. Šenk). Trenéři: Jaroslav Liška, Jan Wachtel.

„Myslím si, že jsme ztratili dva body. My jsme samozřejmě věděli, že to bude těžké utkání. Čekali jsme, že domácí budou hrát na hranici nasazení a bojovnosti, a to se také potvrdilo. Bohužel v prvním poločase jsme často neřešili situace správně, nepodrželi jsme míč v útočné fázi a spíš to bylo všechno nervózní,“ řekl k nepodařené první půli trenér Jaroslav Liška.

Navíc domácí v prvním poločase potrestali jednu z chyb hostů. V přestávce vyškovská trenérská dvojice udělala dvě změny v sestavě a změnila dva posty. Hosté už začali hrát přibližně to, co chtěli, ale stačilo to jen na srovnání skóre.

„Náš výkon šel ve druhém poločase nahoru a dokázali jsme v 57. minutě vyrovnat, když se parádně trefil Martin Formánek. O dvě minuty později jsme rozehráli parádní akci, po které Kamara nastřelil břevno domácí branky. Takže náš výkon v těchto fázích zápasu byl velice slušný. Ale nakonec se nám gól bohužel dát nepovedlo a musíme ten jeden bod z venku brát. Klukům musím poděkovat za bojovnost a kvalitu hlavně ve druhém poločase,“ přes ztrátu chválil kouč vyškovské rezervy.

Ta je po 21. kole sedmá se 34 body. Vedou se 46 Hroznová Lhota Kozojídky.