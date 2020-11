„To víte, že mě to mrzí. Navíc jsme to prohráli doma. Jenže jsme z mnoha šancí nebyli schopní dát gól. Prostě nám to tam nepadlo,“ komentuje jedinou domácí ztrátu trenér Jiří Štěpán.

Pokud se dá hovořit o závěru podzimu, když skončil předčasně, tak koncovka Drnovickým skutečně nevyšla, v osmém kole prohráli 0:3 ve Slavkově. I tyto body v podzimním účtování chybějí.

FKD, o s.



Okresní přebor

Podzim 2020 - čelo tabulky:

1. Křenovice 9 6 0 3 16:14 18

2. Brankovice 9 6 0 3 15:15 18

3. Rousínov B 9 4 4 1 30:17 16

4. FKD 9 5 1 3 18:10 16

5. Švábenice 9 5 1 3 26:20 16

Bilance doma:

1. FKD 5 4 0 1 13:2 12

Venku:

10. FKD 4 1 1 2 5:8 4

Střelci:

5 - Tomáš Adler, 3 - Vojtěch Němec, Matěj Strnad, Michal Jelínek, 2 - Jiří Setínský, 1 - David Gottvald, Martin Šoupal

„Musíme se naučit pokoře a jít si za tím svým, ale přitom nepodceňovat soupeře. Ale celkově to tak špatné nebylo a jako výchozí pozice pro jaro jsou čtvrté místo i získané body solidní. Důležité je, že kluci na sobě chtějí pracovat. Máme mladý tým, takže je perspektivní. Stavíme především na vlastních odchovancích a kluci mají šanci spolu hrát ještě příštích pět šest let. Kádr je kvalitní a funguje to i jako kolektiv. Možná by to chtělo doplnit, ale velmi minimálně, a napadá mě jen druhý brankář, po tom, co skončil Roman Hrušák,“ dodal k hodnocení trenér FKD.

Filozofii výchovy vlastních hráčů pro mužské týmy potvrdil i předseda klubu Oldřich Jelínek. I když v hodnocení podzimní části áčka byl mnohem kritičtější, než trenér.

„Chtěli jsme být na prvním místě. Nebo vlastně já a trenér určitě, u hráčů si nejsem tak jistý. Teda u některých. Není to jen o Velešovicích, to bylo jen takové vyvrcholení. Na druhou stranu je možná lepší, že nejsme první, kde bychom byli hodně na očích a mohlo by nás to i nějak ukolébat. Dalo nám to tu správnou facku, abychom si uvědomili, teda hráči, že se proto nedělá všechno. Já to říkám roky. Vlastně už třináct let vychováváme mládež a mančaft máme postavený na svých odchovancích. Mládež hraje v krajských soutěžích, takže bychom si představovali adekvátní návaznost. To znamená, že i muži budou hrát krajskou soutěž, třeba i tu nejnižší. Je pro mě zklamáním, že se to zatím nedaří,“ zdůraznil Jelínek.

Pro postup má první muž klubu jedinou podmínku. A to, že tým bude doplňován výhradně z vlastní líhně. A v toto směru naopak nezakrývá radost.

„S mládeží jsem absolutně spokojený. Nejde nám o výsledky, ale vychovat si hráče po fotbalové i lidské stránce. Máme kompletní základnu od školičky, přes mladší a starší přípravky, mladší žáky a starší žáky. U těch jsme dokonce přihlásili druhé družstvo do okresní soutěže. Dorost spoustu let hraje krajskou první třídu. Teď navíc s velmi mladým kádrem. Velmi silný ročník je 2004. Aktuálně jsou pátí, což je výborné umístění a já věřím, že budou ještě lepší,“ říká předseda FKD o.s.

Klub působí v prostorách prvoligového stadionu, ale žádnou právní návaznost na někdejší Agro, Olpram či FC Petra nemá. Stadion nedávno získala do svého vlastnictví obec Drnovice a fotbalistům nechala k užívání celé spodní podlaží hlavní tribuny.

„V tomto směru u nás mají hráči opravdu nadstandardní podmínky. Využíváme to tak, jak to bylo v první lize. Hráči jsou v kabině, kde sedávalo drnovické prvoligové mužstvo. Stále všechno dáváme do původního stavu, to znamená hřiště i zázemí. Komfort tu mají rozhodčí, kabiny jsou pro všechna družstva, máme tam i malou posilovnu a kancelář trenérů. Vlevo jsou dvě kabiny pro hosty a ta větší je zachovaná i s nábytkem tak, jak byla v první lize. Jediné, co zatím nevyužíváme, je tělocvična, která je ve špatném stavu, a z místnosti pro novináře je teď dílna s vchodem na hrací plochu. Chybí nám jen ta krajská soutěž. Možná by to chtělo na některý post sehnat lepšího hráče, ale chlubíme se tím, že to máme postavené na vlastních odchovancích. Zatím to nemá kýžený efekt, ale já věřím, to určitě půjde, my kraj určitě vykopeme. Zůstáváme trpěliví, i když zatím nám to vždy z nějakých důvodů nevyjde,“ potvrdil Jelínek drnovické postupové cíle.