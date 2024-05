Je prvním kanonýrem Deníku, který svoji pozici z týdne na týden obhájil. V utkání B skupiny III. třídy dal střelec křenovického béčka Zdeněk Fojtl doma Slavkovu B (9:2) stejně jako před tím Hodějicím u nich (9:0) čtyři góly.

Křenovice B - Slavkov B 9:2_Zdeněk Fojtl. | Foto: Deník/VLP Externista

„Se Slavkovem musíme vysoko vyhrát a já za sebe nemůžu plánovat nic jiného než dát hattrick,“ s úsměvem a odvážně po Hodějicích vyhlížel další zápas. Jak řekl, tak udělal. I spoluhráči. Zase dali devět gólů a jejich snajpr zopakoval čtyřku.

„Samozřejmě to byla nadsázka a trochu hecování. Ale upřímně říkám, že i nějaká ta sebedůvěra, protože nám to teď jako týmu jde a mně to tam taky docela padá. Takže jsem věřil, že i Slavkov odejde s náloží. Perfektně nám vyšel začátek. Na soupeře jsme vlítli od první minuty a hlavně jsme ze čtyř šancí dali čtyři góly. To se vám pak už hraje dobře a v podstatě se zápas už jenom dohrával a vylepšovalo se skóre. Navíc to v prvním poločase pokračovalo a podle mě jsme z prvních sedmi šancí dali snad šest gólů. Slavkov zkoušel všechno možné, měnili rozestavení, ale nic jim nevycházelo a pak už se mezi sebou i hádali,“ popsal další kanonádu křenovické rezervy.

Hattrick zkompletoval už v prvních pětačtyřiceti minutách a v poločase domácí vedli 7:1. Pokud se jim minule nepodařilo zaokrouhlit tu pověstnou desítku, tak v malém derby na to měli hromadu času. Ale zase to skončilo těsně před »cílem«.

Křenovický Zdeněk Fojtl vylepšil hattrick z minulého týdne. Výzývá do Slavkov

„Těch prvních pětadvacet minut bylo z naší strany vysoké tempo, které rozhodlo celý zápas a musím přiznat, že už tehdy jsem toho měl dost a už vyhlížel poločas, jak jsem byl vyřízený. Samozřejmě jsme si v poločase řekli, že by to mohlo být dvouciferné a šancí na ten desátý gól jsme měli dost. Sám jsem přihrával spoluhráči před prázdnou bránu, ale ten přihrál dál a nedopadlo to podle našich představ. Asi nám není dopřána ta desítka, nebo je pro nás nějakým způsobem prokletá, uvidíme jak na tom budeme další zápas. Ale kdyby to tak pokračovalo, tak si myslím, že je to furt skvělé a nikdo by se určitě nezlobil,“ s úsměvem ujistil.

V neděli jede křenovické béčko do Vážan nad Litavou, kterým se letos moc nedaří a z dvanácti týmů jsou desáté. Nechce se ani domyslet, co by se dělo, kdyby Fojtlův střelecký apetýt pokračoval v dosavadním trendu. Na jaře nastoupil v pěti zápasech. Křenovičtí všechny vyhráli. V prvním dal Bučovicím (2:1) jeden gól, pak Bošovicím (4:3) dva, Vícemilicím (7:2) tři a o posledních dvou čtyřgólových »festivalech« píšeme v této rubrice. Matematik by to do Vážan sečetl jasně, nastřílí pět gólů…

„No, to by byla paráda. Mně by stačil i hattrick. Ten by byl čtvrtý po sobě a z toho bych byl nadmíru spokojený. A mohla by nám konečně padnout i ta desítka. Ale vážně, je to fotbal, všechno může být jinak. Určitě nám bude stačit, když budeme hrát pěkný fotbal, který bude fanoušky bavit a zvítězíme. Všechno ostatní bude už jenom sladký bonus navíc,“ naznačil pětadvacetiletý útočník už mírně skromnější či objektivnější plány své a svého týmu.