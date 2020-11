Tým se oproti loňsku zlepšil o deset míst. Loni ve třinácti kolech nasbíral patnáct bodů, letos v pouhých devíti o tři body víc.

„Uzdravili se nám hráči, kteří byli dlouhodobě zranění. Tomáš Světelský, Petr Drápal, trénovat začal Marek Kübl. A hlavně nám pomohl příchod Romana Audyho z Vážan. První dvě kola jsme vyhráli, pak tři prohráli a od okamžiku, kdy přišel Roman, už to byla jen samá vítězství. Je to posila dopředu a trochu nám změnil náš herní styl. Konečně jsme měli útočníka, který je schopný soupeřovu obranu víc napadat a vpředu jsme šli víc do rychlosti. Sestava se stabilizovala a navíc se nám podařilo zapojit nějaké mladé hráče z dorostu, třeba Ondru Bučka,“ vedl hlavní důvody výrazného zlepšení trenér Lukáš Ledvina.

SK Křenovice



Okresní přebor

Podzim 2020 – čelo tabulky:

1. Křenovice 9 6 0 3 16:14 18

2. Brankovice 9 6 0 3 15:15 18

3. Rousínov B 9 4 4 1 30:17 16

4. FKD 9 5 1 3 18:10 16

5. Švábenice 9 5 1 3 26:20 16

Bilance doma:

2. Křenovice 5 4 0 1 12:6 12

Venku:

4. Křenovice 4 2 0 2 4:8 6

Střelci:

5 - Petr Borovský, 2 - Lukáš Obhlídal, Jaroslav Gzela, 1 - Jan Večeřa, Antonín Kovač, Filip Vosmek, Zbyněk Rozkopal, Roman Audy, Zdeněk Fojtl, Petr Spáčil

Křenovice vedou tabulku díky jednomu gólu, o který mají lepší skóre než Brankovice. Náskok mohl být výraznější, protože ze tří prohraných utkání mohly nějaké body vytěžit. Ve Švábenicích prohrály na první pohled jednoznačně 0:3.

„Jeli jsme tam bez brankáře a musel chytat Zbyňa Rozkopal. To samozřejmě vždycky ovlivní i hru. Ale stejně jsme do osmdesáté minuty drželi stav 0:0 a měli jsme několik šancí dát gól. Jenže potom se nechal vyloučit Petr Paleček a dostali jsme tři branky. Kdyby to skončilo remízou, klidně bych ji bral za zlatý bod. I v Drnovicích to pro nás skončilo hrubě 0:4. Bohužel do dvacáté minuty jsme museli pro zranění třikrát střídat. Navíc ve druhém poločas přišla zase červená karta pro Drápala, takže asi od padesáté minuty už zápas prakticky nebyl o ničem. A nejvíc mě mrzí prohra doma s Rousínovem. Poločasový nepříznivý stav 0:2 jsme dokázali srovnat na 2:2 a pak jsme byli lepší. I když byl Rousínov byl posílený o čtyři hráče z kádru áčka, mohli jsme vyhrát. Bohužel nám Zápotočný v 87. minutě dal třetí gól po neubráněné standardní situaci,“ komentoval nezdary křenovický kouč.

Do opačného „soudku“ zařadil utkání v Němčanech. Tam jeho tým hrál od pětapadesáté minuty oslabený o vyloučeného Roberta Dřínovského. Přesto i v deseti dokázal vyhrát 2:0, když skórovali Petr Borovský a Lukáš Obhlídal.

„Přiznávám, že pro mě to byl i emoční zápas. Jsem rodák z Němčan, takže jsem rád, že jsme tam vyhráli. Po tom vyloučení se mužstvo správně semklo a šlo za vítězstvím. A vydrželi jsme to i fyzicky. V té čtyřzápasové vítězné šňůře jsme opravdu hráli to, co chceme hrát a hrát umíme,“ tentokrát šéf střídačky chválil.

Konkrétní jedince ale vyzvedávat nechtěl.

„Na hřiště jde jedenáct lidí a na lavce jsou připravení další. Já vždycky zdůrazňuju, že fotbal je týmový sport, i když je samozřejmě jasné, že i u nás to někdo táhne víc. Ale troufám si říct, že teď máme patnáct hráčů, kteří můžou nastoupit nebo naskočit do zápasu a nebude vidět slabinu,“ cení si kouč týmu.

Fandové v Křenovicích bývali zvyklí na I. B třídu. Současná pozice logicky vyvolává otázku na možný návrat do krajských soutěží. Podle trenéra to pro klub i mužstvo zatím není žhavé téma.

„Do konce je ještě příliš mnoho kol a my se o nějakém postupu opravdu vůbec nebavíme. I proto, že mužstvu jsou zhruba z jedné třetiny hráči nad třicet let, mají rodiny a jiné povinnosti, takže si nejsem jistý, jestli by se jim chtělo jezdit někam daleko. Pokud bychom opravdu skončili první, museli bychom i tyhle věci položit na stůl všechno hodně pečlivě zvážit. Teď se tím nezdržujeme,“ ujistil Ledvina.

Pokud to aktuální zdravotní situace dovolí, chtějí Křenovičtí zvolil tradiční model zimní přípravy. Díky velké sportovní hale mají výborné domácí podmínky, které každým rokem „nadstavují“ o krátké soustředění. A trenér nevylučuje ani drobné korekce v kádru.

„Jezdíme na tří čtyřdenní pobyty někam, kde je umělka a nějaká wellness. Ale spíš je to o utužení kolektivu. Většinou tam trénujeme dvoufázově, dopoledne hřiště, odpoledne nějaký výběh v kombinaci s fitkem. Loni jsme byli v Jaroslavicích, letos plánujeme Baldovec, pokud to samozřejmě bude možné. Co se týká doplnění mužstva, tak jsme předběžně domluvení s jedním hráčem z vyšší soutěže, který ale tedˇ je po zranění. Trochu nás trápily kraje zálohy, takže budeme zkoušet nějaké kluky na tyto posty. Počítám s tím, že jarní sezona začne hodně brzy, začátkem března, protože se musí dohrát ten podzim. Takže to bude hodně náročné a určitě nebude tolik přáteláků. Jeden dva a půjde se do ostrých zápasů. Doufejme, že to tak bude a bude se moct hrát,“ přeje si trenér Křenovic Lukáš Ledvina.