Tak otázka ve skutečnosti nestojí. Já rozhodně s Bučovákama nesoupeřím. Nevím, jak to mají v hlavách nastavené ostatní lidé ve vedení, ale předpokládám, že oni také ne. Už jsem párkrát zaslechl blbé kecy, ze ničíme fotbal v Bučovicích, takže mně tato otázka nahrála, abych se k tomuto částečně vyjádřil. Já žádné Bučovice neničím a směju se lidem, kteří takové nesmysly vypouští. Že jsme od nich získali Marka Havránka a Petra Koudelku, to na tom vůbec nic nemění. Ale na někoho se to hodit musí. Já budu vždy Bučovicím fandit a mrzí mě, jak to tady dopadlo. Přeju jim jen úspěchy! Nevím jestli to nazvat spoluprací, ale hráči přecházeli z jednoho týmu do druhého. Určitě z toho těžily víc Vícemilice, protože využívaly hráče, kteří hráli I. A třídu v Bučovicích a v nižší soutěži logicky museli být víc vidět.

Dokážete si představit, jak by vypadalo derby. Nebo, co by se v Bučovicích dělo, kdyby se vám postup podařil?

No, to by byl rachot. (smích) Velký počet fanoušků a tvrdý boj na hřišti. Asi tak nějak bych to viděl.

TJ Vícemilice

III. třída – skupina B

Podzim 2021

Tabulka:

1.Vícemilice 12 11 1 0 54:18 34

2.Hodějice 12 9 0 3 68:21 27

3.Dražovice 12 9 0 3 37:14 27

4.Lovčičky 12 6 2 4 30:28 20

5.Křenovice B 12 6 1 5 26:23 19

6.Bošovice 11 6 0 5 31:21 18

7.Nížkovice 12 5 2 5 27:28 17

8.Slavíkovice 11 5 1 5 29:38 16

9.Nesovice 12 4 2 6 26:22 14

10.Vážany nL 12 4 1 7 30:42 13

11.Kobeřice B 12 4 1 7 21:49 13

12.Heršpice 12 2 0 10 19:49 6

13 Rašovice 12 0 1 11 16:61 1

Utkání Bošovice – Slavíkovice se bude dohrávat v březnu.

Střelci branek: 14 - Vilém Horák, 12 - Jaromír Lazor, 7 - Jan Chadima, Marek Havránek, 4 - Lukáš Jeřábek, 2 - Petr Koudelka, Roman Kudlička, 1 - Zdeněk Lazor, Tomáš Toman, Martin Vrána, Pavel Vrábel, Cristian Povazsan.

Pojďme se věnovat čistě vašim záležitostem. Po sestupu z okresního přeboru v sezoně 2016 – 2017 jste hned padli do IV. třídy. Co tak podstatného se změnilo, že se možná vrátíte zase až do přeboru?

To je na dlouhou debatu. Začátky byly šílené a jen těch pár hráčů, co tam hrálo i před tím ví, v jakých ,,sra…ách“ jsme byli. Největší zásluhu mají kluci, začali na sobě makat a chtěli něco dokázat. Zjednodušeně řečeno, úplně změnili myšlení. Tým se postupně obměňoval, především se omladil a kondičně se posunul úplně jinam. Je to jednoznačně zásluha lidí ve vedení: Zdeňka Machálka, Mojmíra Pokorného, Tomáše Sečky, Jirky Vrány, Honzy Kürtiho a jednoho člověka musím vyzvednout speciálně. Bez Mirka Hanáka si „Vicánky“ nedovedu představit. To jsou lidé, kteří se vším pomáhali a pracují stále dál.

V součtu s loňským podzimem jste z jednadvaceti zápasů devatenáct vyhráli, jeden remizovali a jeden prohráli. Pamatujete si s kým a kteří další soupeři byli pro vás nejtěžší?

Není tak těžké vzpomenout si na tu prohru a remízu. Loni na podzim jsme prohráli ve Slavíkovicích 2:6 a bylo to ještě milosrdných šest. Letos jsme remizovali v Křenovicích s béčkem. Těch zápasů, kde jsme měli štěstí a kdy soupeři byli nepříjemní, bylo hodně. Ale kromě těchto dvou jsme všechny zvládli. Ale pokud mám jeden vybrat, tak rozhodně to byla výhra 2:1 s Hodějicemi. Byli jsme horším týmem a se štěstím jsme brali všechny tři body.

Po podzimu teď máte sedmibodový náskok, takže byste mohl být maximálně spokojený. Je to tak?

Já nejsem nikdy spokojený. (smích) A naše výkony nebyly podle mých představ, máme na čem pracovat. Ano, sedmibodový náskok je příjemný, ale rozhodně neznamená, že už to máte jisté. Předpokládám, že Hodějice a Dražovice se myšlenky na postup ještě nevzdaly. V zimě potrénujeme a uvidíme, co jaro přinese. Postoupit chceme, jednoznačně.

Co, nebo koho byste pochválil, které hlavní rezervy vás naopak trápily?

Pochválil bych všechny, protože všichni se určitou měrou na prvním místě podíleli. Výkony našich opor mohly být lepší. Mají na víc, než předváděly. Ale nejvíc nás trápila zranění. Až na pár výjimek byli všichni hráči během podzimu zranění. Někteří i opakovaně a byli i jedinci, kteří hráli zápasy, i když zdravotně nebyli v pořádku.

O jaký fotbal jste se snažili, dokázali hráči na hřišti splnit vaše požadavky?

Snažíme o kombinační fotbal už od brankáře, velké držení míče a ve většině zápasů taky hrát vysoký presink. Soupeře nejvíce převyšujeme po kondiční stránce, i když ta převaha od půlky podzimu nebyla tak výrazná. Ale víc z důvodů neustálých zranění a tím pádem výrazně snížené tréninkové účasti. U nás to není postavené na nějaké ose dvou tří hráčů. Máme docela vyrovnaný tým. Možná nám chybí rozdílový hráč, ale to nahrazujeme týmovostí a pracovitostí. Klukům bych chtěl poděkovat za vše, co pro „Vicánky“ dělají.

Už loni jste jasně vyhráli podzim, když pak byly soutěže zrušeny. Šli jste tedy do nové soutěže s postupovým cílem? Co bude z tohoto pohledu pro jaro nejdůležitější?

Už jsem to zmínil. Ano postoupit jsme chtěli a chceme. Zatím se plánu držíme, tak snad to tak vydrží až do posledního kola. Klíčová věc bude, jestli se kluci budou chtít někam zase posunout herně. Pokud ano, tak v zimě potrénujeme a budeme silnější než na podzim. A pak to s námi budou mít soupeři těžké. Ještě bych vyzvedl důležitost prvních tří čtyř kol na jaře. Ta napoví hodně.

Hlavní náplní zimní přípravy tedy asi bude nabírání fyzické kondice, co ale uděláte proto, abyste byli dobře připravení i po herní stránce?

Nabírání kondice bude jen jednou z hlavních složek přípravy. Kluci se posunuli i po technicko-taktické stránce. A v tom budeme pokračovat. Ale největším problémem našich hráčů je tzv. hlava. Takže musíme zapracovat na psychologické složce. Příprava bude probíhat na umělkách pro malou kopanou, takže tam se spousta věcí trénovat nedá. Ale buďme rádi, že máme takové podmínky, jaké máme.

Toto mužstvo určitě je schopné soutěž vyhrát, budete přesto hledat posily? Možná už s výhledem na okresní přebor…

Posily hledáme pořád. Bohužel finanční možnosti jsou velmi omezené a přivést někoho do třetí třídy není snadné. Věřím, že na okresní přebor by se nám v tomto možnosti rozšířily. Teď s námi jdou do přípravy nějací noví kluci. Navíc se nám po půlročním zranění vrátí gólman Hloužek a možná se koncem jara zapojí i Paťa Almáš. Tak uvidíme, jak se chytnou. Hlavně ať jsou všichni zdraví a fotbalem se baví.

Je možné, aby oba městské kluby v budoucnu nějak spojily síly a posunuly bučovický fotbal zpět do krajské úrovně?

To je určitě možné. Je to v podstatě jen o tom, zahodit ega, společně zasednout a oficiálně vše probrat. Otázka ale je, jestli někdo z obou klubů o toto má teď vůbec zájem. První B třída by se hrála úplně v pohodě hned teď, tomu věřím celkem jistě.