Hrála se odveta prestižního derby Komořany – Dražovice. Domácí chtěli soupeři oplatit krutou porážku 2:6, když všechny góly jim Dražovičtí na svém hřišti nasázeli už v úvodní půlhodině.

KOMOŘANY - DRAŽOVICE 4:2

Poločas: 1:1. Branky: 1. a 60. Kervitzer, 55. Paulík, 65. Čempel – 42. O. Levíček, 75. Sedlák. ČK: Kunc (Draž.). Diváků: 120.

Komořany: Laskaroglu – D. Petr, Šimáček, Skřivánek, Š. Paulík – Chelík (Matula), Čempel, Konečný (Nohel), Peml – M. Jakeš, Kervitzer (Štercl).

Dražovice: Vymazal – Ondra (Řepka), V. Pelc (Minařík), Škarabela, Macháček - Sedlák, T. Pelc, Sláma, O. Levíček, J. Jakeš – Kunc.

Pořadí po 4. kole: 1. Křenovice 12 bodů (24:5), 2. Dražovice 6 (15:14), 3. Pozořice 3 (10:22), 4. Komořany 3 (8:16).

5. kolo: Pozořice - Komořany, Dražovice – Křenovice, sobota 27. 6. (16.30).

Dražovice přijely do Komořan bez svého kapitána Vlacha, domácí měli naopak v sestavě novou posilu na zkoušku Kervitzera. Od úvodních minut se hrálo v ostřejším tempu. Do vedení se dostali domácí hned z první akce. Po trase Konečný, Jakeš si zakončující Kervitzer si položil jak obránce, tak brankáře a střílel do prázdné brány. Poté byla hra plná soubojů a faulů, které rozhodčí pouštěl. Po rychlé kombinaci z autu hosté do poločasu vyrovnali, prosadil za hranicí šestnáctky Levíček. Druhý poločas začalo opět lépe domácí mužstvo. Z trestného kopu se po tečované střele ve zdi skóroval Paulík, následně na to Kervitzer hlavou navýšil vedení na 3:1 a o pár minut později po přihrávce Chelíka přehodil hostujícího Vymazala kapitán Čempel. Utkání se dost přitvrdilo, na přátelský zápas bylo dost žlutých karet a dokonce jedna červená. Dražovice pak ke konci zápasu korigovaly na 4:2.

Hodnocení trenérů po utkání:

Radek Paulík, Komořany: „Takticky jsme zápas konečně zvládli a musím svoje mužstvo pochválit za přístup. Věřím, že v dalších utkáních na předvedou hru navážeme a dovezeme v nejbližším utkání z Pozořic další body.“

Marek Minařík, Dražovice: „Soupeře jsme hodně podcenili, s výsledkem i naší předvedenou týmovou hrou jsem hrubě nespokojen. Domácím gratuluji k zasloužené výhře.“