Do svého mateřského klubu se v létě vrátil z Kobeřic, kde si zahrál I. B třídu. Ale pamatuje i vyšší soutěž. V nejslavnějším období šaratického fotbalu se tu na velmi slušné úrovni hrávala I. A třída. Tedy dnešní šestá liga. Aktuálně jsou Šaratice nováčkem deváté ligy a góly Jana Smetany by mohly přispět k návratu alespoň do okresního přeboru. V neděli poslal do sítě Velešovic čtyři balóny (výhra 6:4), v prvním utkání v Bošovicích zaznamenal čestný gól svého týmu při porážce 1:4.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Jan Smetana fotbal„Ano chceme vrátit Šaratice na nějakou úroveň, aby se tady nehrály ty úplně nejnižší soutěže. Ano, chceme se poprat o postup do okresního přeboru. A pokud k tomu přispějí moje góly, budu samozřejmě rád,“ ujistil jednatřicetiletý šaratický odchovanec, že plány tady jsou zase smělé.

Vypadá to tedy, že velká krize šaratického fotbalu je pryč. Ještě nedávno se ve čtverce mužstvo scházelo všelijak, nastupovat museli veteráni. Dnešní kádr je úplně jiný.

„Mužstvo se opravdu dost změnilo. Přišli kluci, kteří mají podobně jako já už něco odkopaného. Se mnou se domů z Kobeřic například vrátil můj bývalý spoluhráč z první A Lukáš Cenek. Z Újezda přišli dva kluci, co kopali první B třídu. Ten mančaft je opravdu silnější, už to má nějaký systém a myslím si, že můžeme hrát o postup. Takže nás hodně mrzí ta porážka v prvním kole v Bošovicích. Ale bohužel, tam jsme nastoupili hodně nekompletní,“ řekl střelec uplynulého kola.

Už sám »velešovický« hokejový výsledek 6:4 bije do očí. A co teprve, když se podíváte na skóre obou poločasů. Nestranný fotbalový fanoušek a kdo tam nebyl, určitě jen zakroutí hlavou 6:0 – 0:4.

9. liga - sk. B:

TJ Šaratice – TJ Velešovice 6:4

Poločas: 6:0. Branky: 3., 9. 16. a 23. Smetana, 13. Horňák, 40. Šmíd – 49. Berný, 70. a 89. Havíř, 72. vlastní (Šmíd). Rozhodčí: Horváth - Hrdinka, Zouhar. ŽK: Bukáček - Pazourek, Plotěný, Menert. Diváků: 50.

„Fakt to vypadá hrozně. V poločase jsme to hodně prostřídali a navíc odešly některé opory. Ale hlavně si potom, když nám to tam v první půlce tak parádně padalo, tak si každý chtěl dát gól. Vzadu jsme to otevřeli a vrhli jsme se bezhlavě dopředu. Musím to uznat, byl to takový hurá systém. Ten poločasový výsledek mám asi fakt spíš uškodil, takže Velešovice to pak zkorigovaly na přijatelnější porážku,“ přiznal šaratický kanonýr.

Hlavně on byl klíčovou postavou drtivého úvodu zápasu. Své čtyři góly stihl za dvacet minut. Nějaké velké osobní zásluhy si ale nepřipisuje. Spíš upozornil, že i v deváté lize je důležitý přístup k utkání…

„Když se na to podívám s odstupem, tak to fakt byly hodně jednoduché góly, které nám oni vlastně sami nabízeli. My jsme je dobře napadali, oni dělali hrozné chyby v rozehrávkách a my jsme je za to trestali. Možná to bylo i tím, že přijeli těsně před zápasem a bez nějakého rozcvičení se hned začalo hrát. Je vidět, že i této soutěži to chce to svoje. My se teď snažíme, aby u nás to fungovalo. Určitě můžu potvrdit, že rozdíl v kvalitě fotbalu ve čtverce a trojce je fakt dost velký,“ ujistil muž s novým osobním střeleckých rekordem v jednom zápase. V žácích prý dal i více gólů, ale mezi muži až do neděle nejvíc „jen“ hattrick.

Na skvělé zápasy v I. A třídě se soupeři zvučných jmen se v Šaraticích samozřejmě s nostalgií vzpomíná. Tak vysoko asi plány současných plejerů nesahají, ale dobrý fotbal chtějí svým fandům zase nabízet.

„Pro mě to tehdy byla hlavně fotbalová škola a samozřejmě rád si zavzpomínám. Ten kádr, to byla síla! Byli v něm kluci, kteří opravdu uměli hrát fotbal. Mělo to nějakou úroveň, kvalitu. A taky se jinak a velice dobře trénovalo! Pro mě to bylo něco nového, já jsem byl mladý kluk, takže vzpomínky jsou krásné, ale z těch se samozřejmě žít nedá. V neděli pojedeme do Slavkova na béčko. Asi to bude stejně jako v Bošovicích hodně prestižní souboj. Budou se na nás chtít vytáhnout. Snad mně nějaký střelecký prach zůstal…“ s úsměvem pozval Honza Smetana na zápas, který zase bude mít nádech derby.