Penzion patří k nejvyšším budovám v Moravské Nové Vsi, proto se na něm vichřice tak podepsala. „Domy jsou bez střech, je to úplná katastrofa, nic takového jsem v životě neviděl. Jsme bez elektřiny a ještě pár dnů budeme,“ povzdechl si.

Místní stadion ničivá bouře minula. „Děti měly ve čtvrtek poslední trénink před prázdninami, minulý týden jsme jim udělali ukončenou, to vyšlo suprově. Ale teď musíme dát všechno dohromady. Lidi jsou vstřícní, nabízejí pomoc,“ ocenil předseda fotbalového oddílu.

Drtivý dopad mělo tornádo také na sousední Lužice. „Vypadá to tady jako válečná zóna. Mně osobně se to naštěstí vyhnulo, tornádo uhnulo pět set metrů před barákem, ale třetina Lužic je zničená. Řídí to tady policajti, jsou tu záchranné složky, od školy dál nikoho nepustí, je to zavřené až k nádraží,“ popsal dění Roman Číhal, trenér fotbalového áčka Baníku Lužice.

Hřiště dopadlo špatně, ale škody nejsou tak rozsáhlé jako jinde v obci. „Chystali jsme na sobotu turnaj O pohár starosty obce Lužice, měli dorazit i hráči Lužice u Šternberka, ale asi nepřijedou. Škody na hřišti jsou však sranda v porovnání s těmi na domech, lidi nemají kde bydlet,“ řekl Číhal.

Z Lužic pochází také hokejista Michal Kempný, který hraje v NHL za Washington Capitals. „Stále nemůžu uvěřit tomu, jaká katastrofa postihla jih Moravy. Kraj odkud pocházím a kam se hrozně rád vracím. Dnešní návrat je jiný a osobní. Z pohledu na aktuální situaci mě mrazí. Cítím obrovskou vděčnost za to, že má rodina a nejbližší jsou v pořádku a v bezpečí, ale na druhou stranu vím, že spousta rodin takové štěstí neměla a je mi z toho smutno,“ napsal na Instagram český reprezentant.

Zasaženým obcím nabídne pomoc také Fotbalová asociace České republiky. „Musím ocenit obrovskou vlnu solidarity, která se zvedla ve fotbalových klubech, krajích a okresech, funkcionáři chtějí pořádat sbírky a podpořit postižené. Vlastní aktivitu v tomto smyslu chystají i hráči našeho národního mužstva. V tuto chvíli se na asociaci logicky bavíme také o podpoře fotbalových klubů zejména na Břeclavsku a Hodonínsku, jichž se čtvrteční katastrofa přímo dotkla. Kluby již mapují způsobené škody na fotbalové infrastruktuře a budeme hledat možnosti, jak pomoci. Zařadím tento bod na program nejbližšího zasedání Výkonného výboru FAČR, abychom nepostupovali několika různými směry, ale koordinovaně,“ uvedl předseda fotbalové asociace Petr Fousek.