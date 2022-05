„V dospělém fotbale je to můj střelecký rekord, zatím jsem dal nejvíc hattrick. V přípravce a žácích jsem ale dával i víc gólů,“ říká třiadvacetiletý hrot kroužeckého útoku.

Sportovně přiznává, že hosté mu cestu za osobním rekordem usnadnili.

„Přijeli jen v jedenácti hráčích. V desáté minutě se jejich hráč srazil s naším a oba museli jet na šití do nemocnice. Oni tak dohrávali o deseti. Nám se toho dařilo využívat. Hráli jsme dlouhé balóny přes jejich obranu a zabíhali si za ni. A dařilo se zakončovat,“ zestručnil popis zápasu.

Proto i všechny jeho góly byly podobné, ale za nejvydařenější vybral svůj třetí, jímž v poslední minutě prvního poločasu zvýšil vedení na 4:0.

„Zase jsem dostal krásný balón za obranu a technicky jsem přehodil brankáře. Ale nebylo to zase tak složité. Důležitá je především dobrá přihrávka a ty mně nejčastěji dávají Davidové Hrazdíra a Hornoch,“ oceňuje i podíl svých spoluhráčů.

S fotbalem začínal v rodných Otnicích. Když se tam nepodařilo postavit dorostenecký tým, přemístil se v roce 2016 do Kroužku. Do Otnic by se ale rád v dohledné době vrátil. Aktuálně je na třetím místě tabulky kanonýrů své soutěže s osmnácti góly.

„Nejdřív jsem hrával kraj nebo střed obrany. Středního útočníka hraju až poslední dva roky a docela mně to sedí. Vpředu se cítím líp, tam nemusím tolik běhat. (úsměv) Takže jsem nikdy nechtěl střílet, jako nějaký světový kanonýr. Od malička jsem si přál hrát jako Tomáš Rosický. Jeho hra se mně hrozně líbila,“ odtajnil svůj fotbalový vzor.

Fotbalisté Kroužku patří k týmům středu tabulky. Aktuálně jsou po devatenáctém kole devátí s 22 body za sedm vítězství a jednu remízu. Po postupu výš prý pokukovali v sezoně před covidem, ale nakonec z toho zase byl střed tabulky. V kabině ovšem ambice jsou a platí pravidla podobná jako v nejvyšších soutěžích.

„Jo, za góly se do společné kasičky platí. Takže jsem byl hned v poločase upozorněný, že za hattrick musím donést flašku,“ s úsměvem potvrzuje, že nepsanou povinnost splní.