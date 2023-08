Fotbal v Bučovicích prochází jedním z nejtemnějších období své historie, takže každá sebemenší pozitivní zprávička je vítána. Takovým zablýsknutím se na lepší časy by snad mohl víkendový střelecký výkon osmnáctiletého Jaroslava Pavlíka.

Jaroslav Pavlík, FC Bučovice. | Foto: archiv fotbalisty

V utkání B skupiny III. třídy v Křenovicích střílel do 55. minuty góly jen on. Bylo jich pět. Pak mu druhý čistý hattrick přerušil spoluhráč Ondřej Diviš, ale tečka za zápasem byla zase Pavlíkova. Bučovice vyhrály křenovickým béčkem 7:0.

„Měl jsem asi nějaký výjimečný den. Oni tak slabí nebyli, ale dělali chyby, propadávaly jim balóny za obranu a mně se dařilo to zakončovat. Možná jsem měl i stoprocentní využití šancí. Dal jsem sice i sedmý gól, ale ten pro ofsajd neplatil. Asi byl, těžko to můžu posoudit, ale samozřejmě mně to vůbec nevadí,“ spokojeně kvitoval kanonýr okresu uplynulého víkendu.

V žácích a dorostu hrával v obraně a do útoku ho až v této sezoně vysunuli v Bučovicích. Takže šest gólů v jednom utkání je jeho absolutní střelecký rekord. Jeden z nich mu kamarádi natočili na mobil.

„Shodou okolností to byl ten nejhezčí. Trefil jsem se krásně z voleje. Můj výstavní gól, doufám, že ne nadlouho, že nějaké takové ještě dám,“ usmíval se.

S fotbalem začínal v Bohdalicích a když tam skončila mládež, tak přešel do Kučerova. Jenže ani tam se to neudrželo. Proto šel vloni do Bučovic, ale tahle situace ho i tam dohnala. Ani v městečku s velkou fotbalovou tradicí neposkádali dorostenecký tým.

„Fotbal mám rád a chtěl jsem chtěl hrát, takže jsem zůstal a hraju za muže. Za áčko i béčko. Až do dorostu jsem hrával převážně krajního beka. V Bučovicích mě dali na křídlo, takže se učím a snažím se tam zvyknout. Asi je pro fotbalistu lepší útočit než bránit. Pro mě je dobré, že s tou minulostí tedy můžu vypomáhat i v defenzívě,“ naznačil všestrannost.

Do ní určitě patří i jiný fotbalový „obor“, který praktikuje. Po vzoru svého otce je také fotbalovým rozhodčím. Pár zápasů už odpískal a připouští, že i tady se musí hodně učit. Proto zatím preferuje pozici pomezního arbitra.

„Cítil jsem, že jako hlavní sudí to nebylo ono, takže jezdím k zápasům jako pomezní rozhodčí. Spolu s našimi zápasy áčka a béčka jsou to za víkend tři až čtyři utkání na hřišti, ale už jsem stihl i pět. Je to možné jen díky podpoře mých rodičů, kteří mě k fotbalu odmalička vedli a pořád jezdí skoro na všechny moje zápasy. Na lajně se zatím cítím jistější, ale určitě se k píšťalce zase »probojuju«. Určitě to chce získat i víc hráčských zkušeností. Ale mojí aktuální hlavní prioritou samozřejmě je aktivně hrát, co se vyvine dál, zatím nějak neřeším,“ naznačil.

Na konci jara Bučovice prohrály v Křenovicích 0:6. V předposledním kole okresního přeboru domácí pečetili postup do I. B třídy, Bučovice si prakticky podepsaly sestup. Jaroslav Pavlík byl u toho. Sobotní rozklad křenovického béčka objevený bučovický kanonýr jako odvetu či dokonce satisfakci necítí.

„Já jsem si to uvědomil, tedy, že jsme tu dostali šestku, vlastně až po zápase. Těžko říkat, že jsme jim něco vrátili, navíc teď máme vlastní cíle. Ano, v Bučovicích se nyní fotbalu žije těžko, ale my teď máme v áčku opravdu výbornou patru. Chceme jít nahoru, minimálně se vrátit do okresu. Asi by to chtělo i výš, ale to už není jen v rukou hráčů, ale i otázka získání nějakých posil a mnoha organizačních věcí,“ upozornil fotbalový nadšenec, který ukončil tříletou přípravu na povolání v oboru zemědělství a chystá se na dvouletou nadstavbu zakončenou maturitou.