„Vypadá to sice hezky, ale vlastně to bylo hodně jednoduché. Soupeř byl velmi slabý a já jsem mohl a měl dát minimálně o tři góly víc. Šance jsem na to měl,“ s úsměvem sebektiticky odmítá gratulace.

Od žáčků býval útočníkem a dával góly, ale žádnou statistiku úspěšných střel si nevede a moc si nevybavuje ani nějakou „výroční“ branku.

„Asi by takovou mohl být gól, který jsem dal v dorostenecké Moravskoslezské lize Znojmu. To tehdy bylo takovým prestižním konkurentem Vyškova, rivalem s nádechem derby. Byl to vítězný gól, to si pamatuju, takže asi i dost důležitý,“ zapátral v paměti.

S fotbalem tedy začínal v přípravce Drnovic. Mimochodem tehdy měl vesnický klub obsazeny všechny mládežnické ligové soutěže. Když to tam už začínalo skřípat, tak se po roce přesunul do Vyškova. Prošel mládežnickými kategoriemi a ještě na konci dorostenecké ho trenér Jan Trousil vyzkoušel v mužském áčku.

„Vzali mě do zimní přípravy a na jaře jsem si po chvilkách zahrál třetí ligu, mám dojem, že ve třech utkáních. Samozřejmě to byla škola. Mými spoluhráči byli dnešní opory druholigového kádru. Třeba Michal Klesa, Lukáš Lahodný, David Němeček. A taky africký stoper Tijany, který si pak zahrál ve Slavii a v Liberci. Ale to mužstvo se během těch asi dvou tří let dost obměnilo,“ upozorňuje.

Vysvětlení, proč sám nezůstal v kádru nahoru se deroucího klubu je jako v podobných případech prosté a pro mladé fotbalové talenty kruté. Zranění…

„Natrhl jsem si tříslo a půl roku jsem nemohl hrát. Bylo těžké se dostat zpátky. A navíc ve Vyškově už se začala hodně zvyšovat konkurence. Přišlo to jedno s druhým, nastoupil jsem do práce a skončil v béčku. Do toho přišel covid a omezení soutěží i tréninků. Těsně před tím, než to začalo, jsem přestoupil do Moravských Málkovic. A pak se prakticky dva roky nehrálo. Naskočil jsem až teď na jaře do posledních dvou kol. V prvním zápase jsem dal dva góly, teď pět, takže mám docela slušný střelecký průměr,“ s úsměvem připomíná.

Málkovičtí fanoušci byli zvyklí, že se u nich hrávala i I. B třída. V současné trojce je mužstvo na čtvrtém místě s patnáctibodovou ztrátou na vedoucí Hoštice-Heroltice. Aktuálně to tedy na návrat alespoň do okresního přeboru nevypadá, ale další sezony už Lukášek tak beznadějně nevidí.

„Myslím si, že našlápnuté máme dobře. Teď se dává dohromady dobré mužstvo. Po mně přišli další mladí kluci, všichni chceme hrát a vyhrávat. Když jsem přišel, tehdy ještě se svým bývalým spoluhráčem z Vyškova Jakubem Machálkem, tak byly Málkovice někde na konci tabulky, možná až předposlední. Teď jsou tu zase další výborní noví kluci, třeba stoper Lukáš Vojtek, který prošel Zbrojovkou. Samozřejmě nebude jednoduché to vykopat, protože i po postupu Hoštic zůstanou v soutěži těžcí soupeři. Ale určitě se o to pokusíme,“ naznačuje Lukášek možné „oprášení“ lepších časů málkovické kopané.