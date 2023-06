Na trůn okresního kanonýra za odehrané kolo se prostřílel podruhé v této sezoně. Na podzim se na vítězství Lysovic 8:0 nad Dědicemi podílel hattrickem, teď poslal do sítě Kroužku ještě o jeden míč víc, když lídr tabulky A skupiny III. třídy vyhrál 6:0. S celkem 39 góly je Roman Smutný nejlepším střelcem v okresních soutěžích v této sezoně. Všichni ostatní kanonýři na prvních místech svých soutěží dali 27 branek.

Roman Smutný. | Foto: Deník/ Redakce

Znovu představovat borce, kterému se blíží čtyřicítka (ročník 1985) není třeba. Stačí připomenout, že si první ligu zahrál v Drnovicích, ve Zbrojovce a na Kladně, že oblékal dres mládežnických reprezentačních výběrů, akademické reprezentace, a s fotbalem na vyšších úrovních že se prakticky rozloučil v MSFL ve Vyškově. Právě souvislosti mezi Zbrojovkou, Vyškovem a Drnovicemi samy navedly první téma.

Jak jste prožíval zápasy Vyškova ve II. lize? Věřil jste, že to dotáhne až do baráže o první ligu a třeba, že je z ní schopný postoupit?

Přiznávám, že na začátku jsem vůbec nevěřil, že by se Vyškov mohl dostat až tak daleko. Dokonce si myslím, že ani v týmu to nikdo moc nečekal. Škoda některých smolných výsledků, protože mohli postoupit přímo. Moc jsem jim fandil. Vždyť tam jsou ještě i mí dva spoluhráči, se kterými jsem hrál divizi a Moravskoslezskou ligu David Němeček a Lukáš Lahodný.

Co tedy říkáte průběhu baráže se Zlínem?

Čekal jsem, že prvoligové týmy budou trošku líp připravené a že tedy mají určitou výhodu. Když jde o tak důležité zápasy, jsou schopní to zvládnout líp, protože jsou všestranně líp připravení než jsou hráči z druhé ligy, kteří přece jenom někteří chodí do práce a nemají tolik času se tomu tak naplno věnovat. A za týden se to dohnat nedá. Pak se to projeví, byť to byly vyrovnané zápasy a rozhodovaly opravdu maličkosti. Ty prvoligové mančafty umí takovéhle maličkosti sprostě zmáknout líp.

Co byste na hře MFK ocenil nejvíc? Myslíte, že se ve druholigové špici může udržet dlouhodobě?

Já si myslím že jo, protože mě překvapili kluci ze všech koutů světa. Myslel jsem, že když je jich tolik, tak to nebude ku prospěchu věci. Mám vlastní zkušenosti, že když někdo přišel odkudkoliv, a byli to i Brazilci, tak to nebyli ti tahouni. Ale tady to prostě táhnou kluci, kteří jsou, jak jsem řekl, ze všech koutů světa. To je tedy pozitivum a doufám, že jim to vydrží i pro příští sezonu nebo i do dalších let.

Baráž v Drnovicích sledovalo 4500 tisíce diváků, vyvolalo to u vás nějaké emoce - vzpomínky?

Určitě ano. Když jsem začínal svoji profesionální kariéru v Drnovicích, tak jsme měli velikou návštěvu se Slavií. Takže jsem fakt zavzpomínal, jaké to bylo, když jsem tam vybíhal na trávník…

Jak byste komentoval sestup Zbrojovky? Je to pro vás stále ještě emoční, srdeční záležitost? A podobná otázka jako na Vyškov, vrátí se Brno ihned zpět?

Věřím, že se vrátí hned, protože Zbrojovka má na ligu celkové zázemí a všechno, co potřebuje k tomu, aby ji mohla úspěšně hrát. To je rozdíl od Vyškova, který by musel hrát někde jinde. Takže si myslím, že se Zbrojovka okamžitě vrátí a z prvního místa. A co se týká těch jejich výsledků, tak to mně zase připomíná moji kariéru ve Zbrojovce. Po pátém šestém kole jsme vždycky byli první nebo na špici a pak to mělo sestupnou tendenci a ke konci sezony jsme se zachraňovali. Proč to tak bylo i letos si netroufám hodnotit, protože důležité věci, jak to tam celkově funguje, prostě neznám.

Pojďme do Lysovic, postup do okresního přeboru jste si zajistili několik kol před koncem. V čem jste byli o tolik lepší než soupeři?

Jednak musím říct, že máme perfektní hřiště, kde se dá hrát fotbal. Pak je to samozřejmě v mužstvu, kluci tady jsou, řekl bych nadstandardní na okresní úroveň. Jsou mladí, běhaví, techničtí i bojovní. Docela si rozumíme, dokážeme si přihrát. Takže to nebylo díky tomu, že já jsem tam přišel a dávám nejvíc gólů, ale protože je tady skvělá parta. Bez spolupráce spoluhráčů bych ani já žádný gól nedal!

Suverenita Lysovic je více než impozantní. Dvacet výher v jednadvaceti zápasech, pro soupeře děsivé skóre 121:6! Jak jste vůbec mohli prohrát v Radslavicích? Na podzim 1:3…

To byl takový smolný zápas. Za pět minut dostanete tři góly a potom kluci z Radslavic zalezli do vlastní šestnáctky a my už jsme se s tím prostě nedokázali vyrovnat. Dva góly nám neuznali pro údajné ofsajdy. Prostě jsme se nechytli, takže domácí kluci si to vítězství určitě zasloužili. Za svůj hlavně bojovný výkon. A na tomto příkladu je vidět, že krizička postihne i sebelepší mužstva a že není možné proletět soutěž bez ztráty bodu. A platí to pro všechny úrovně soutěží.

Podle těchto čísel byste v okresním přeboru neměli mít problémy a leckdo by vás dokonce mohl pasovat na kandidáta na postup do I. B třídy.

Tak daleko se nedíváme. Na této úrovni je hlavně důležité, v jaké sestavě se k zápasu sejdete. Když se bude nastupovat v optimální sestavě, která hrála teď na jaře, nebo aspoň v takovém základu - ose mužstva, tak si troufám, že to bude na špici okresního přeboru. Ale víme, jak to chodí, mohou přijít zranění, nemoci, služební nebo rodinné povinnosti. Nechtěl bych, aby to dopadlo jako Hošticích, kde se jim to trochu rozpadlá a trápí se, a to trojkou taky proletěli suverénně.

Ano, je to sport, ale co kdyby se přece jen Lysovicím ten husarský kousek podařil a přebor byste vyhráli, zvedl byste ruku pro postup do kraje?

Jsou jen dvě úrovně soutěží, ve kterých jsem nedal gól. Krajský přebor a čtvrtá třída. Tak jsem přemítal, že bych možná šel na pár zápasů do Rajhradic, protože ty postoupily do kraje a abych tam toho góla dal. A pak bych přešel do čtverky, asi do nějakého béčka, dokopal to tam a snad taky s nějakým tím gólem. (úsměv) Ale vážně. Já už jsem dřív říkal, že v krajských soutěžích už hrát nechci. Mám dvě děti a spoustu práce doma a kolem baráku a už nechci jezdit nějaké velké vzdálenosti. Bylo by to časově o hodně náročnější. Prostě už chci fotbal hrát pro radost a zábavu někde v okrese a samozřejmě na pěkném hřišti. To je teď pro mě priorita. Takže kdyby se to fakt povedlo vyhrát, tak bych se musel hodně a hodně rozmýšlet, jestli mám pokračovat dál…

Jak proběhly oslavy postupu, nebo se čeká na závěrečný hvizd soutěže?

Jo, slavilo se hned po tom zápase s Kroužkem. A bylo to ve velkém stylu, se šampaňským, ohňostrojem, létaly dýmovnice… Připomínalo mně to, jak Sparta po dlouhé době vyhrála a slavila titul. Takže něco podobného v menším měřítku.

Ve středeční dohrávce v Dědicích Lysovice vyhráli 16:0 a Roman Smutný se pod to podepsal hattrickem. Byly to jeho poslední góly této sezony, protože si natrhl sval a v Moravských Málkovicích, které jsou v tabulce druhé, bude v sobotu držet palce svým spoluhráčům, aby si mimořádnou bilanci sezony nepokazili podobnou kaňkou jako v Radslavicích.