V datu narození má rok 2005. Přesto v Dražovicích kope za áčko mužů ve III. třídě. Teď je dokonce jeho nejlepším střelcem. K dosavadním šesti gólům přidal pět do sítě béčka Křenovic, které doma s Dražovicemi prohrálo 1:6. Suma sumárum je Vojtěch Kunc v sedmnácti letech nejmladším Kanonýrem Deníku nejen za víkendové kolo okresních fotbalových soutěží.

Sedmičkou má táta František Kunc,třináctku syn Vojtěch. | Foto: archiv fotbalisty

Pět gólů v jednom zápase dal několikrát za žáky, ale v mužské kategorii je to jeho nový rekord. Zatím dal v jednom utkání nejvíc dva góly.

„Rekord mě samozřejmě těší, ale ještě víc, že na dvě branky mně nahrál můj táta. Bylo to poprvé, co spolu hrajeme v oficiálních utkáních. Moc jsme si to přáli, takže hlavně po té první přihrávce jsem viděl, že má vlhké oči,“ i takto na dálku poděkoval svému otci.

Ten se k fotbalu vrátil po několika sezonách a syn si toho velice váží. Otázku, zda je táta František na place jeho zastáncem-ochráncem, nebo ho spíš péruje za chyby, odpověděl trochu diplomaticky.

„Obojí. Ale já jsem po něm, takže je to oboustranné. Když něco nevyjde jemu, tak ho sjedu já. (úsměv) A naopak se také navzájem dokážeme pochválit, když se někomu něco podaří. A ještě jedna věc, chtějte vidět, když mně, nebo jeho, někdo přejede přes nohy. To jsme jedna rodina a viník může čekat, že to schytá,“ ujišťuje.

S fotbalem Vojta začínal v přípravce v Dražovicích, navázal za žáky v Komořanech a ještě v této kategorii přešel do Bučovic. Z jejich dorostu se už v prvním roce vrátil do Dražovic.

„Mezi Komořanama a Bučovicemi jsem měl krátkou pauzu. Fotbal mě přestal bavit. Neumím říct proč. Prostě bylo to takové první období, znovu mě to chytilo tím, že jsme se ve škole s klukama o fotbale bavili. Proto jsem šel do žáků a v Bučovicích. Bohužel to bylo v covidovém období, kdy se moc nehrálo a v Bučovicích se to navíc začalo rozpadat. Proto jsem se vrátil do Dražovic. Tady jsem hrál napřed za béčko chlapů. Teď už jen za áčko,“ stručně popsal svoji kratičkou fotbalovou kariéru.

Přiznává, že po návratu na mateřský trávník ho spoluhráči brali jako bažanta. Ale teď už prý má v mužstvu rovnocennou pozici. Fotbal ho baví a netají, že by si možná rád vyzkoušel i vyšší soutěž.

„Určitě bych se nebránil zahrát si výš, pokud by se naskytla solidní možnost. Zdůrazňuju, že solidní, protože jsem to chtěl zkusit v Brně ve Slatině, ale nechal jsem toho, protože se mně nezdálo, že je to to pravé. Některé věci se tam nedělaly dobře. A ještě tam dojíždět, to fakt nestálo za to.“

V této souvislosti není od věci připomenout, že Dražovice ještě nedávno velmi solidně hrávaly I. A třídu. Byť mladíček, tak si tuhle éru Vojta samozřejmě dobře pamatuje. Návrat podobných časů ale vidí hodně nepravděpodobně.

„To v tuto chvíli to určitě není reálně. Máme spíš starší hráče a teď tu hrají hlavně Dražováci. Ale tu trojku jsme letos vyhrát chtěli. Bohužel zlomil nás zápas se Slavíkovicemi. Takže stejný cíl asi bude pro novou sezonu, ale nejsem si jistý, že i kdybychom trojku skutečně vyhráli, že by byl zájem postoupit,“ jen naznačil.

Za góly většinou autor přispívá do kasičky mužstva na závěrečný aldamáš. V Dražovicích se tradice dodržují, takže i tahle fotbalová. Výšku taxi Vojta neprozradil. Konečně, ani ho tak nepálila…

„Ta kasička u nás samozřejmě funguje a za pět gólů byl příspěvek o dost tučnější. No, já svůj příjem mám, ale zaplatil to táťka. To by si nenechal vzít a bylo znát, jak moc je rád, že to za synka může zaplatit,“ s úsměvem opět kvitovat tátovu podporu.