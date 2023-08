V prosinci mu bude teprve osmnáct, ale již druhou sezonu hraje soutěže dospělých. V neděli sebral pomyslný titul nejmladšího týdenního KANONÝRA DENÍKU Vojtěchu Kuncovi z Dražovic, který je o tři měsíce starší. Ten se tam prostřílel v červnu pěti góly do sítě béčka Křenovic. V souboji béček Slavíkovic a Křižanovic (9:0) v B skupině IV. třídy dal Adam Šlimar soupeři čtyři góly. Dosavadní osobní střelecký rekord mezi muži tak navýšil o dvě branky.

Adam Šlimar, kanonýr Slavíkovic (černobílý dres). | Foto: Deník/VLP Externista

„Můj absolutní střelecký rekord to není, protože v mládežnických kategoriích, ze kterých jsem vyšel teprve nedávno, padalo těch gólů víc. Myslím, že rekord je šest, asi z přípravek, ale komu to bylo, to si už nepamatuju. V mužích je to nejvíc,“ sdělil slavíkovický útočník.

Za muže ve své rodné obci hraje už druhou sezonu, když se vrátil z Rousínova. Stabilně hraje za béčko, A mužstvu vypomáhá. V klubu krajského přeboru pokračovat nechtěl, protože prý ve fotbale nemá velké ambice a stačí mu se jím s kamarády bavit. Rezerva ve IV. třídě tohle všechno splňuje.

IV. třída - sk. B / 20. 8. 2023

Spartak Slavíkovice B

– FK Křižanovice B 9:0

Poločas: 4:0. Branky: 11., 55. a 90. René Prokop, 17. a 38. Jiří Opluštil, 20., 60., 62. a 76. Adam Šlimar.

„Občas si zahraju i za áčko, ale tlačit se tam, to zrovna nemusím. Jistě, je to o hodně vyšší úroveň a možná se ta má pozice časem otočí. Teď ale máme v béčku opravdu výbornou partu. Žádné hvězdy, nebo takové ty klasické tahouny mužstva. Prostě stavíme hru na partě, kolektivu. Teď už jsme zase o rok zkušenější a určitě i víc sehranější. Ten start se nám opravdu podařil. Ale výsledek a ani mé čtyři góly nechci nějak přeceňovat. Soupeř nebyl z nejsilnějších, nebylo těžké je vzadu přehrávat,“ s úsměvem ujistil, že mu žádná sláva do hlavy nestoupla.

Svým prvním gólem zvýšil ve dvacáté minutě vedení domácích na 3:0. Střelecký koncert pak přišel mezi 60. a 76. minutou. Během čtvrthodinky zaznamenal čistý hattrick. Znovu zopakoval, že dřina to rozhodně nebyla a že se některý z těch gólů do rubriky »palec nahoru« nedostane.

„Určitě i já jsem o něco zkušenější a dařilo se mně šance proměňovat. Neřekl bych, že by tam byla nějaká chuťovka, jako třeba trestňák do šibenice. Vesměs to byly takové, řekl bych, běžné fotbalové akce.

Spíš po kombinaci, nebo nějaký brejk po kolmé přihrávce za obranu. Chodil jsem vlastně sám na brankáře, tohle asi pro mě bude typická koncovka,“ nechtěl své úspěšně střely příliš popisovat a chválit.

A už vůbec ne slibovat, že své střelecké hody bude opakovat pravidelně.

„V příštím kole máme Šaratice, kde jsme v minulé sezoně prohráli, myslím že 1:4. Takže jim máme co oplácet. Já na nějaké vyrovnávání nebo překonávání rekordu určitě myslet nebudu. Pro mě je důležitější, abychom vyhráli a je jedno, kdo ty góly dá. A jak jsem řekl, určitě to tam budeme mít těžší než v neděli,“ dodal mladý fotbalista.