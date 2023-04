Ke vstřelení 22 gólů mu stačilo deset zápasů. Za FK Chvalkovice u Bučovic nenastoupil na podzim jen jedinkrát a byla z toho jediná porážka suverénního lídra A skupiny IV. třídy. V derby v Bohdalicích 2:5. Souvislost se svou neúčastí však okresní kanonýr tohoto týdne Radoslav Potočiar nevidí.

Kanonýr okresu Radoslav Potočiar má koníčka koníčky. | Foto: archiv fotbalisty

„Vůbec bych si netroufl říct, že jsme prohráli, protože jsem nehrál já. Vyšlo tak, že nám tam chyběla naše gólmanská jednička a kromě mě i další kluci ze základní sestavy. Nemohu ten zápas hodnotit, protože jsem tam nebyl, ale to určitě nebyl důvod, že se prohrálo,“ připomněl zápas, v němž jeho tým ztratil zatím jedné tři body.

Na trůn okresního kanonýra tohoto týdne ho vynesly čtyři góly do sítě Moravských Málkovic, které Chvalkovičtí doma porazili 6:3. Zopakoval si tak svůj osobní zápasový rekord z října, kdy čtyřku nasypal Dědicím.

„Dát čtyři góly je samozřejmě hezké, ale určitě nemají stejnou hodnotu. Proto si nejvíc cením toho třetího, kterým jsme šli do vedení 3:2. Byl to asi zlomový moment celého zápasu, protože do té doby to bylo v podstatě vyrovnané utkání. Dostal jsem balón do náběhu za obranu a vedle gólmana jsem to propasíroval do kasy,“ popisuje nejdůležitější trefu.

Ve Chvalkovicích u Bučovic se hrával velmi kvalitně i okresní přebor. Jenže pak na několik dlouhých let vůbec nic. Klub obnovil činnost v době koronaviru, kdy to kluby víceméně balily. Byla to trochu rarita, ale „semínko“ se chytilo. A už je tu i květinka. Aktuálně Chvalkovičtí vedou soutěž s náskokem jedenácti bodů právě před Moravskými Málkovicemi, přičemž ty mají odehrán o jeden zápas víc. Do hry o postup sice asi budou chtít promluvit i třetí Chvalkovice na Hané a čtvrtý Rychtářov, ale dohánět ztrátu pro ně bude velice těžké.

„Vypadá to, že bychom postup mohli vykopat, ale jestli bychom šli nahoru, to je otázka. Bavili jsme se o tom a mezi klukama je to asi tak padesát na padesát. Obecně těm starším se moc nechce jít výš, těm mladší zase ano. Mně osobně je to jedno, já fotbal hraju po zábavu a jestli je to čtverka nebo trojka fakt neřeším. Fotbalem se bavím a tady to splňuje všechny moje fotbalové potřeby. V mužstvu je skvělá parta a musím vyzvednout všechny kluky, co to tady založili. O klub se starají perfektně, všechno tu klape a myslím, že na zdejší poměry chodí na fotbal i dost fanoušků. Takže ještě k tomu postupu. Především jsme čtverku ještě nevyhráli! A kdyby se to povedlo, určitě bychom rozhodli v partě,“ zdůrazňuje pětadvacetiletý útočník.

V tomto ročníku nastoupil v deseti utkáních a vždy ze zapsal do střelecké listiny. A to mu jeden zásah odečetli, protože dal gól i Račicím, které pak ze soutěže odstoupily. Průměr přes dva góly na zápas je úctyhodný.

Radek bydlí v Uhřicích a s fotbalem začínal v žácích Nesovic. Už patnácti letech hrál za muže v Milonicích-Uhřicích a byl u jejich historického postupu do III. třídy. Po návratu do Nesovic se tam dlouho neohřál a přijal „pozvání“ do staronového klubu ve Chvalkovicích.

„K přestupu mě přemluvil kámoš Petr Handlíř, všechno mně domluvil a vyřídil. Udělal jsem dobře, v Nesovicích mně to tam po návratu moc nesedlo, nějak jsme si nerozuměli. Tady, jak už jsem řekl, je skvělá kabina. Zakládali to tady sice straší kluci, a taky utvořili to první mužstvo. Teď už se to věkově srovnává, máme i mladší ročníky a dokonce už přišli nějací kluci z dorostu, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti, ale samozřejmě je necháme si zahrát,“ dodal Radoslav Potočiar.