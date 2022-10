„Asi je to rekord, nepamatuju si, že bych někdy dal víc gólů než šest. Možná někdy v žácích nebo v dorostu. Můj otec by si to asi vybavil, ale já si statistiky nevedu,“ sdělil KANONÝR DENÍKU uplynulého víkendu.

Půltucet do komořanské sítě ho vyšvihl do čela tabulky střelců této soutěže. Za bučovické béčko před tím nastoupil pětkrát a dal šest gólů. V zápase se Šaraticemi se na výsledku 10:2 podílel také hattrickem, ale tam si góly rozdělil do obou poločasů, jeden byl z penalty, a mezi ně se ‚vklínily‘ branky Jaroslava Pavlíka a Ondřeje Diviše.

Jiří Raušer, Kanonýr Deníku, FC Bučovice BZdroj: Deník/ Redakce

„Hattrick je samozřejmě příjemný, ale já to tak v zápase neberu. A už vůbec ne, jestli byl čistý. Přišlo mně to tak nějak nastejno. Zápas měl pořád stejný průběh, měli jsme velkou převahu a ve druhém poločase oni už možná trošičku fyzicky odpadli. Z mého pohledu to bylo jednoduché. Když se daří, tak nemáte problémy s proměňováním šancí a dopadne to takhle. A někdy pro soupeře i hůř. Teď se dařilo, asi jsme byli lepším týmem. Ne asi, určitě,“ upřesňuje.

Dvanáct gólů ze šesti zápasů je docela slušný průměr, dva na jeden. Přitom Jiří Raušer nenastupuje na hrotu útoku, ale ve středu zálohy. Góly by tedy měl hlavně připravovat.

„No ano, kluci spíš nahrávají mně. (úsměv) Vždycky se snažím najít si takový prostor, aby bylo možné mně nahrát a prostě tu přihrávku tam dostanu. Po rozehrávce si nabíhám dopředu ze zadní pozice a oni mně to vrací. Takže jsou to většinou góly umístěnou střelou z běhu někde z pozice kolem velkého vápna. Ale jeden gól jsem dal i hlavou po centru,“ naznačuje recept, jak být úspěšným střelcem i ze středové řady.

S fotbalem začal v rodných Rašovicích. V žácích hrál za Bučovice, v dorostu pak v Zemanu Brno, Sigmě Olomouc a v Drnovicích. Vždy to byla v dané věkové kategorii dorostenecká liga. V mužích byla nejvyšší soutěží divize v Líšni a ve Vyškově. Důvod, proč slibně rozjetá kariéra nepokračovala ligovou úrovní je prostý a nijak výjimečný.

„Asi klíčové bylo, že mě v devatenácti letech zabrzdilo zranění a tehdy jsem začal přemýšlet jinak. Víc jsem se staral o zabezpečení sama sebe, pak už byly zaměstnání a práce přednější a už nešlo se tolik věnovat tréninku. Po zranění jsem šel na chvíli do Rakouska a to už bylo úplně jasné, že jdu cestou preference praktického zaměstnání. Platilo to i po návratu, kdy jsem si v Líšni ještě zahrál divizi,“ bez emocí vysvětlil přesun do nižších soutěží.

Rašovice před léty hrávaly okresní přebor, a velmi dobře. Dokonce krátce nakoukly i do krajské I. B třídy. Jenže přišel pád a dlouholetá absence ve všech soutěžích. Když se pak začala dávat dohromady parta, která chtěla v Rašovicích fotbal udržet, nemohl u toho Jiří Raušer chybět. Bohužel ta etapa, jak rychle začala, tak i rychle skončila.

„Když se to tady řešilo, tak jsem už s fotbalem končil. Ale nemohl jsem klukům přece nepomoct. Navíc jsem tady starostou obce. Nějak jsme to dali do kupy, postoupili jsme do třetí třídy. Bohužel ubývající počet hráčů nás donutil se do nového ročníku nepřihlásit. Vím, že to není jen problém Rašovic, ale obecný, ale je to škoda. Teď se tu nehraje nic. Přitom jsme hřiště dali do kupy, je celkem pěkné, konečně tam nejsou krtci… (úsměv) Teď je tady pár kluků, kteří se snaží pracovat s dětmi, trénují pravidelně a uvidíme, kam se to vyvine. Moc jim držím palce,“ potvrzuje svoji podporu tamním fotbalovým nadšencům.

Starosta-fotbalista letos oslavil čtyřicítku. Může ho těšit, že když to v Rašovicích skončilo, projevilo o jeho fotbalové služby i v tomto věku zájem několik okolních oddílů, včetně účastníků okresního přeboru. Vzhledem k zaneprázdnění úkoly, coby prvního muže obce Rašovice, zvolil klidnější fotbalovou štaci ve čtvrté třídě.

„Ano, lákala mně mužstva z okolí, ale při své práci bych nestíhal věnovat se tréninku. A ten by byl už potřeba i na okresní přebor. Ale abych se nepřestal úplně hýbat, tak jsem zvolil Bučovice v základní třídě s občasnou výpomocí áčku. Ve čtyřiceti už se s těmi mladými kluky moc honit nemůžete. Člověk musí hlavně využívat zkušeností. Když někdo něco dřív hrával, tak se ve čtverce neztratí, ale v rychlosti to určitě není. No a musím přiznat, že rychlost mojí devízou nebyla nikdy. I zamlada jsem to hrál takticky v záloze, klasický střeďák,“ přiznává Jiří Raušer.

Jeho fotbalové přání je určitě i za nás za všechny…

„Fotbal jsem měl rád odmalička a drží mě to pořád. Byl bych rád, aby se změnil přístup mládeže ke sportu. Samozřejmě ale vím, že to v současné době je fakt asi jen zbožné přání. U nás v Rašovicích jsme chtěli fotbal probudit, ale moc se nám to nedaří. Děti mají moc jiných zájmů a i když začnou s fotbalem, pak v nějakém věku je ta ‚úmrtnost‘ opravdu velká. Bohužel to platí obecně pro skoro celý sport,“ jako výzvu uzavírá rozhovor Jiří Raušer.