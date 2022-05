S fotbalem začínal jako útočník v žácích Komořan, v šestnácti letech si zahrál krajský přebor mladšího dorostu v Rousínově. Považte, nikoli na hrotu, ale v brance. Zhruba po roce se do mateřského klubu vrátil, samozřejmě už do mužů. Ještě asi rok pobýval nejčastěji mezi tyčemi. Už jako „polař“ přestoupil před čtyřmi roky do Dražovic, kde si ještě stihl zahrát I. B třídu.

„To už tady začínaly změny a určitě víte, že po sestupu do okresního přeboru jsme se po covidu přihlásili do III. třídy. Nerad bych se k tomu vracel, ale důvodem určitě bylo i to, že odešlo hodně hráčů a bylo nás málo. Takže hrajeme třetí třídu a pokud se ptáte, jestli s přáním vrátit se aspoň do okresu, tak fakt nevím. Letos se to už určitě nepodaří. Vícemilice mají náskok a na jaře jsme s nimi už hráli, takže je ani nemůžeme sami přibrzdit…,“ nechal postupové dilema bez dalšího komentáře.

Do zápasu v Křenovicích Jakub poslal za záda soupeřových brankářů jen čtyři míče. Ke svému střeleckému rekordu se nedopracoval jako klasický útočník, koncový hráč. Na góly je zvyklý spíše přihrávat nebo se podílet na vytváření gólových situací. V sestavě střídá útok se zálohou. Myšlence, že s brankářskou minulostí je v mužstvu i jakousi železnou rezervou pro případ výpadku všech specialistů se pousmál.

„Asi bych si ještě vzpomněl, jak se to v brance dělá. Ale hrávám většinou kraj zálohy a někdy i v útoku. To podle toho, jak se k zápasu sejdeme, ale i jak chceme hrát, a také samozřejmě podle soupeře,“ upřesnil svoji roli v mužstvu.

Jako v ostatních šatnách, tak i v té dražovického áčka, se větší gólová potence neodbude jen potřepáním rukou úspěšnému střelci, poplácáním po zádech.

„No jasně, kasičku máme. V každé kabině je nějaký sazebník. On se vždycky dobře hledá nějaký důvod, aby se tam hromadily penízky třeba na závěrečnou na ukončení sezony. (úsměv) To víte, že hned jsem na to byl upozorněný a určitě se tam bude připočítávat nějaký bonus za váš Vyškovský deník, za toho kanonýra. Pokud tedy ten rozhovor se mnou skutečně vyjde,“ zatřepal peněženkou osmadvacetiletý fotbalista.