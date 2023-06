Ve Velešovicích nastupuje za áčko i béčko. Ve třetí třídě odehrál dvacet zápasů a gól dal až v tom posledním Radslavicím. Ve čtvrté třídě v béčku přidal šestnáct startů a až do sobotní dohrávky s béčkem Hodějic zaznamenal dvě střelené branky. V podzimní tečce za sezonou se ale Jan Havíř pěti góly nominoval do galerie renomovaných okresních kanonýrů, o kterých píšeme v této rubrice.

Jan Havíř_Kanonýr Deníku | Foto: archiv fotbalisty

Jan HavířZdroj: archiv fotbalisty„Já ale žádný kanonýr nejsem. To, že jsem dal pět gólů, že jsme vyhráli 16:1, bylo hlavně tím, že hodějické béčko přijelo jen v devíti lidech. Zastříleli si i další kluci,“ trochu se bránil gratulacím.

Je možná v nejlepším fotbalovém věku nebo se k němu v 25 letech blíží. Dospělý fotbal ale hraje teprve zhruba tři roky.

„Začínal jsem v přípravce Velešovic a hrál tam až do konce žáků. Navázat v dorostu tady nešlo a do mužů jsem hned jít nechtěl, takže jsem měl hodně dlouhou pauzu. K fotbalu jsem se vrátil asi v 21 - 22 letech. V áčku i v béčku hrávám v záloze, zprava i zleva. Takové to falešné křídlo a na góly spíš přihrávám, centruju do vápna. Pět gólů je samozřejmě můj osobní rekord a asi dokonce i absolutní. Nemyslím si, že bych i v žácích byl nějaký kanonýr,“ přiznal s úsměvem.

I výhra o patnáct gólů je jeho rekordem, i když dvouciferné výsledky nejsou v základní třídě žádnou výjimkou. Velešovické béčko porazilo Nesovice B 12:0. Tehdy se ale mezi střelce nezapsal.

„Kdyby byly Hodějice kompletní, určitě by to tak jednoznačné nebylo. (v Hodějicích Velešovice na podzim prohrály 3:6, pozn. red.) Bohužel pro ně, dojeli jak dojeli a dopadlo to takhle. A klidně to mohlo skončit i 30:1. Určitě jsem měl ještě další šance a ostatní kluci taky. Ty moje góly byly v podstatě jednoduché a nejvíc asi ten druhý, který jsem dal gólmanovi mezi nohama,“ upozornil.

Velešovické áčko se teď potácí ve III. třídě, ale klub je spíše tradičním týmem okresního přeboru. Z něho sestoupil v minulé sezoně a ani jeho nově objevený kanonýr nevidí moc nadějí na návrat někdejších časů.

„Nebyli jsme na sestupových příčkách, ale odhlásili jsme se sami, protože jsme na přebor neměli lidi. Už minulou sezonu to bylo špatné, chyběli hráči i kvalita. Prostě to nešlo, takže jsme dobrovolně šli níž. Nemyslím si, že by se něco moc změnilo a že by otázka okresního přeboru byla na stole,“ nepřímo potvrdil, že fotbal v obci neprožívá zrovna excelentní období.