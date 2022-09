„Jo, celkem se mně daří, ale určitě je to i rozdílem mezi třetí a čtvrtou třídou, kam jsme sestoupili. Ale hlavně je to o tom, že jsme teď konečně do našeho mužstva přivedli pár výborných hráčů, takže určitě hrajeme lepší fotbal. Mezi tyhle kluby počítám i bráchu, který nás trénuje. Scházíme se ve středu a v pátek a chodí nás kolem deseti, takže i tohle se na hřišti určitě projevuje,“ říká čtyřiatřicetiletý chvalkovický odchovanec.

Kanonýr okresu: Josef Hradil, Sokol Chvalkovice na Hané.Zdroj: Deník/ RedakceV útoku hrával od žáků a až na dva půlroky v okresním přeboru v Pustiměři oblékal jen dres mateřských Chvalkovic na Hané. Střelecky se mu dařilo i dřív, ale čtyři góly je v mužské kategorii jeho rekord.

„Loňský podzim jsem odehrál v Pustiměři a na jaro jsem se vrátil do Chvalkovic. To jsem tady dal jen tři góly, ale byla taková ta špatná sezona, sestupová. Mizerná nálada v mužstvu. Teď ale chceme hrát o postup. V Pustiměři jsem hrál také asi před třemi nebo čtyřmi roky, taky půl sezony. Ale to bylo o něčem jiném. Za tu půlku jsem tam dal deset gólů a byl jsem druhý nejlepší střelec mužstva,“ zavzpomínal.

Josefův zmíněný o pět let mladší bratr Miroslav už je také na klubové střelecké listině. V Dědicích dal dva góly. Podle Josefa, je bráchovým úkolem spíše góly spoluhráčům připravovat.

„V gólech spolu nesoutěžíme, naopak jsme domluvení, že budeme spolupracovat. Brácha hraje střední zálohu. V jednom mužstvu jsme se sešli podruhé. On hrával ve Vyškově a v Drnovicích a spolu jsme se poprvé potkali až tady ve Chvalkovicích asi před sedmi lety. Teď je to tedy podruhé. On tehdy odešel na sezonu do Opatovic, pak hrál v Ivanovicích. Má to má trošku víc rozlítaný než já. Takže těžko říct, jestli to tady spolu dokopeme. Navíc kluci z Pustiměře pořád chtějí, abych se tam vrátil. Napřed ale chci pomoct vykopat tu trojku pro Chvalkovice a pak se uvidí,“ naznačil možnosti své další fotbalové cesty.

Chvalkovice na Hané bývaly tradičním účastníkem III. třídy. Loňská sezona jim ale výrazně nevyšla. Z posledního místa sestoupily, když ve čtyřiadvaceti zápasech uhrály jen tři vítězství a tři remízy. V tomto ročníku to má být úplně jinak.

„Od vedení nějaký úkol postoupit nemáme, ale chceme to sami. Tedy kluci v kabině, parta. Řekli jsme si, že chceme chvalkovický fotbal vrátit zpátky do trojky, kam určitě patříme, a že máme na to ji vykopat. Zatím to vypadá, že to půjde, ale pozor! Je to teprve druhé kolo. Stát se může cokoliv. Pracovní vytížení, zranění a já nevím, co ještě. Vyhrát čtverku není žádná samozřejmost, i tady jsou šikovní kluci, takže uvidíme. Ale pokud všichni budeme zdraví a parta zůstane pohromadě, tak to může být hodně dobré,“ opět naznačil ambice týmu.

Stejně jako party v kabinách jiných klubů, i ve chvalkovické šatně „úřaduje“ týmový pokladník. Platí se „penále“ za červené a žluté karty, za pozdní příchody na tréninky a zápasy, za neomluvené účasti na trénincích a utkáních. Střelci gólů zatím byli poplatků ušetřeni. Josef Hradil je první, který zaplatit musel, ale podle jiného sazebníku.

„Pokuta je i za neproměněnou penaltu. Padesát korun. Já jsem z ní v sedmé minutě sice gól dal, ale až po dorážce. Takže mně to kluci spočítali jako zahozenou penaltu, ale protože po ní padl gól, dostal jsem třicet korun slevu. (úsměv) Za vstřelené branky, zatím taxa stanovená není, ale protože jsem teď už dal dvakrát po sobě tři góly, tak kluci už na nějakém sazebníku pracují. Kolik to bude, to zatím fakt nevím, ale rozhodně to dám rád i zpětně,“ s úsměvem dodává chvalkovický ostrostřelec.