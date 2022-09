„Asi by to šlo, dát šestý gól, ale pět mně stačilo, a tak jsem se nechal vystřídal. Původně jsem si chtěl zahrát ještě za béčko, tak jsem si chtěl odpočinout. Nakonec jsem stejně nenastoupil, měl jsem toho už fakt dost. Ale o rekord mně opravdu nejde. Ty góly nejsou jen moje zásluha, tedy střelce. Připravují je spoluhráči, dobře musí hrát celý tým a všechno to musí dobře kočírovat trenéři. Takže moje poděkování za ty góly patří klukům, trenérovi a asistentovi, tedy Honzovi Hromkovi a Pavlu Orbánovi,“ odmítl ovace.

Šéfům lavičky se hlavně podařilo vhodně doplnit tým. Přišly všechny čtyři posily avizované Hudcem v minulém rozhovoru. Patrik Baroš z Moravských Málkovic, s divizními zkušenostmi Sebastian Palla z Lipové, jako konkurence do útoku David Lukeštík z Lysovic a Petr Deutsch z Ivanovic na Hané. I díky nim si Hošticko-Heroltický nováček okresního přeboru zatím vede nadmíru čile. A to chybí zraněný nejlepší střelec týmu Filip Kocourek.

„Teď to musím střelecky táhnout já, protože Filip je zraněný už od druhého kola v Pustiměři. Tam to bylo trošku vyhrocené utkání, dostal „kleště“ a musel na operaci s ramenem. Určitě bude mimo až do konce podzimu. V Pustiměři to po zákeřném zákroku nedohrál ani David Lukeštík, ale ten už by snad v sobotu hrát měl. To jsou lepší střelci než já. Pět gólů v jednom zápase je sice pěkných, ale od Letonic jsme všichni čekali víc. S klukama jsme tipovali většinou naši výhru 3:1. Takže mých pět a celkových deset gólů je v okresním přeboru asi opravdu výjimka. Ten rozdíl mezi trojkou a přeborem je znát. Střelci se prosazují hůře. V soubojích je víc agresivity, všechno je mnohem rychlejší. To já, jako nejpomalejší hráč (úsměv) přece musím vědět,“ říká se sedmi góly aktuálně vedoucí muž tabulky střelců okresního přeboru.

S Letonicemi dal třetí gól ve 40. minutě střelou z penalty. Na ně je sice v mužstvu určený Patrik Baroš, ale kamarádovi sportovně umožnil zkompletovat čistý hattrick. Hudce samotného ale víc těší následující trefa, kterou do sítě soupeře poslal hlavou.

„Pořád jsem nejen nejpomalejší, ale taky nejmenší hráč na hřišti. Možná proto mě soupeři asi přehlížejí. (úsměv) Tu hlavičku jsem dal po centru z rohového kopu Sebastiana Pally. Těžko bych přeskočil nějakého čahouna, oni mě prostě vůbec nehlídali. Trenér mně teď varoval, že jsem na sebe sám upozornil, takže se na mě budou všichni zaměřovat.“

Už když měli v kapse postup ze III. třídy, tak se v Hošticích-Herolticích netajili odvážnými cíli i do okresního přeboru. Hudec zmínil i postup do I. B třídy. Současné postavení potvrzuje, že sebevědomí už tehdy mělo reálný podklad.

„Když jsem to říkal, tak jsme měli vyhranou trojku a vyhrát okres bylo spíš takové přání v té postupové náladě. Teď už to vypadá vážně, ale myslím, že se k tomu stavíme normálně. Vedeme tabulku, ale do konce je ještě hrozně daleko. Takže je tu zase přání soutěž vyhrát, ale pokud bychom byli do třetího místa, tak už i to by samozřejmě byl úspěch. V mužstvu je pohoda, ale musíme si připomínat i tu porážku v Křenovicích (2:5). Ten zápas nás hodně mrzí. Zaspali jsme začátek. Křenovice na nás vlítly, my jsme udělali tři chyby v obraně a dostali jsme tři góly. V poločase to bylo už 1:5, a to se pak už těžko dotahuje. Po přestávce jsme sice zabrali a po brejcích měli hodně šancí, ale proměnili jsme jen jednu. Takže tenhle zápas je pro nás i poučením,“ připustil okresní kanonýr tohoto týdne.