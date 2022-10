„Původně jsem byl na penalty určený, ale protože jsem před pár koly jednu nedal, tak se určil někdo jiný. Ale protože jsem teď dal dva góly, tak mě kluci přinutili, abych ji šel kopat. Jasně proto, abych dal hattrick a zaplatil to v kabině. Stálo to zhruba tři stovky, z toho šla asi polovina natvrdo do kasy a druhá padla na nějaké občerstvení,“ s úsměvem vysvětlil odchovanec slavíkovického fotbalu.

Zdeněk Kuklínek, kanonýr týdneZdroj: Deník/ Redakce

Ačkoliv nyní třiatřicetiletý fotbalista v kariéře hrával převážně v záloze, tři góly v jednom utkání jeho střeleckým rekordem nejsou. Poté, co se z krajského přeboru přesunul do nižších soutěží, prý dal v jednom utkání pět i šest branek.

„V přeboru jsem dal nejvíc dva góly. Pak v I. A třídě pět Bořitovu, ale to za nějaký výkon nepovažuju. Jich bylo jen deset a bez větší námahy jsme vyhráli 10:1. Ten rekord je asi šest z nějaké okresní soutěže. Ale klasickým kanonýrem určitě nejsem. V záloze mám především za úkol góly svým spoluhráčům připravovat. Těch gólových přihrávek asi bude dost, ale kolik, to fakt nevím. Takovou statistiku si nevedu,“ sdělil.

Ve svých začátcích patřil Zdeněk Kuklínek k největším fotbalovým talentům Vyškovska. Ze Slavíkovic se přesunul do přípravky Drnovic, což bylo v době, kdy prvoligový klub měl všechny mládežnické věkové kategorie v ligových soutěžích. V Drnovicích si tedy zahrál žákovskou i dorosteneckou ligu. Za muže hrál nejvýš krajský přebor, ve Spartě Brno už jako dorostenec, a otevřeně připouští, že se jeho kariéra mohla vyvíjet úplně jiným směrem.

„Možná a vím, že za některé věci si můžu sám. Ale nestěžuju si a nějak se tím neprobírám. Zahrál jsem si v dobrých mančaftech. Třeba v Rousínově, když jsem se tam vrátil z Bučovic, které sestoupily z krajského přeboru. Postupně se tam udělala výborná parta. Začátek sice nebyl dobrý, ale kolo od kola si to sedalo a nakonec jsme uhráli přes padesát bodů a skočili někde nahoře. A hrávali jsme tam pravidelně,“ vzpomíná na asi svoji nejlepší fotbalovou štaci.

Po odchodu z Rousínova vystřídal několik týmů, aby se pak zřejmě v pravý čas vrátil do mateřského oddílu.

„Byla to taková jakási sinusoida, šlo to nahoru – dolů. Z krajského přeboru do třetí třídy, pak zase kraj a okresní přebor. Teď tedy Slavíkovice. I když sice uznávám, že platí nikdy neříkej nikdy, tak si myslím, že ve Slavíkovicích už to dokopu. Udělala se tady výborná parta. Jsou tu mladí kluci, kteří chtějí něco dokázat. Začalo se trénovat dvakrát týdně, bavíme se, že by nebylo špatné postoupit do okresu. Já si myslím, že na to máme.

I když teď nejsme první, tak rozhodně chceme bojovat o postup,“ zdůraznil Zdeněk Kuklínek.