„Myslím si, že teď máme velmi dobře poskládaný tým. Je tu hodně dobrých mladých kluků, nový trenér a pokud nás nepotká to, co loni, můžeme hrát o postup zase. Ale ten první výsledek nechci přeceňovat. Oni asi přijeli v nějaké hodně slabé sestavě, to nás trochu překvapilo. Moc nás neprověřili. V přípravě jsme se určitě potkali se silnějšími soupeři,“ upozorňuje autor hattricku.

Tři góly v jednom utkání už dal víckrát, rekordem jsou čtyři v dresu Zbýšova, kde s fotbalem začínal. V Křenovicích teď nastupuje na hrotu, takže ví, že góly se od něj očekávají. Hlavním kanonýrem týmu se ale sám necítí.

„Už jsem řekl, že máme mladý tým a určitě je tady víc kluků, kteří dokážou dát hattrick, nebo stabilně střílet hodně gólů. Já jsem loni dal asi deset branek a paradoxně víc z pozice stopera, kde jsem hrál na podzim. Byly to hlavně góly hlavou po centrech, nejvíc po standardních situacích. Využívám v nich svoji výšku a slušný výskok. Třeba teď s Rousínovem jsem měl velkou radost z toho prvního gólu. A myslím, že se mohl i líbit. Přeskočil jsem gólmana i stopera a uklidil balón od břevna do branky,“ popisuje úspěšnou trefu a hlavičku vybírá jako svůj typický gól.

Za hattrick mu prý pokladník mužstva zaúčtuje pětistovku a bude muset přidat i nějaké „kapalné naturální“ plnění… Nějaký podobný příspěvek asi nemine ani nahrávače, i když ti se asi budou muset přiznat sami.

„Nějakého typického gólového nahrávače nemáme. Ta sestava se hodně točí a já ani fakt nemám takový postřeh, abych pokaždé věděl, kdo mně na gól přihrál. Ale určitě mezi nima bude Peťa Borovský, který teď se mnou hrává v útoku. My si to dáváme navzájem, takže já taky určitě nějakou asistenci mám. Ale víc než v střelených gólů jich určitě není,“ upřesňuje.

V Křenovicích Chaloupka načal svoji druhou sezonu. Okresní přebor si ale zahrál už ve Vážanech nad Litavou a v Újezdě u Brna dokonce I. B třídu.

„Vždycky jsem to někde zkusil a pak se po roce dvou vrátil domů do Zbýšova. Chtěl jsem si zahrát vyšší soutěž než třetí nebo čtvrtou třídu. Ve Zbýšově je pěkný fotbalový areálek, o který se kluci perfektně starají. Bohužel je tam málo lidí a teď budou hrát jen čtverku,“ zalituje.

Šestadvacetiletý fotbalista si křenovické „angažmá“ pochvaluje. Tým se zkvalitňuje, přišel nový trenér a s ním i nové impulsy. Lukáši Ledvinovi klub před zápasem s Rousínovem oficiálně za odvedenou práci a služby poděkoval. Žezlo převzal Petr Mokrý.

„Každý trenér je jiný a má jiný styl. Já ty změny cítím. Hodně nám dává zabrat na kondičku, tréninky jsou super. Kluky i mě to baví, takže v tom je to pozitivní změna. Mluví s námi, komunikuje s námi co nejvíc, aby věděl co chceme hrát a naopak, jak bereme to, co pro nás chce on. Ale vpředu nám nechává spíš volnost, abychom se prosadili sami a něco sami vymysleli,“ kvituje hrot křenovického útoku a věří, že se to promítne i do hry týmu a umístění.

„Nám loni ten konec nevyšel hlavně, protože bylo hodně zranění a protože předtím někteří kluci odešli. Ten konec sezony byl pro nás opravdu těžký. Myslím, že Křenovicím by I. B třída slušela. Nakonec fanoušci na ni byli dlouhá léta zvyklí a určitě by uvítali, kdyby sem jezdily silnější mančafty a hrál se tu dobrý fotbal. Takže chceme hrát špičku v okresu a když nás nepotká to, co minule, tak i o návrat do kraje,“ ujišťuje Filip Chaloupka.